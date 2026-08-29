Üzümlü’de heyelan bölgesi kameralarla 24 saat izleniyor
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde toprak kayması nedeniyle 6 bağ evi tedbir amaçlı tahliye edildi, dağ yolu araç ve yaya geçişine kapatıldı. Bölge kameralarla 24 saat izleniyor.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 6 bağ evinin tedbir amacıyla tahliye edildiği, bölgedeki dağ yolunun ise araç ve yaya geçişine kapatıldığı bildirildi.
İlçeye bağlı Üçler Mahallesi Çermeler bölgesinde meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgede inceleme ve güvenlik çalışması gerçekleştirildi.
Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Erzincan AFAD Şube Müdürü Murat Ursavaş ve belediye ekipleri bölgede incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Toprak kaymasının devam etme riskine karşı bölgede bulunan 6 bağ evi tedbir amacıyla boşaltıldı. Dağ yolu da araç ve yaya geçişine kapatıldı.
Bölgenin ekipler tarafından kameralar aracılığıyla 24 saat canlı olarak takip edildiği belirtildi.
Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bölgede gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceğini bildirdi.
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