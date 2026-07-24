Erzincan’da trafik sinyalizasyon sistemlerinde temizlik çalışması - Son Dakika
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Erzincan’da trafik sinyalizasyon sistemlerinde temizlik çalışması

Erzincan’da trafik sinyalizasyon sistemlerinde temizlik çalışması
24.07.2026 03:48  Güncelleme: 03:50
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Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yayaların trafik işaretlerini daha net görebilmesi için kent genelindeki trafik sinyalizasyon sistemlerinde kapsamlı temizlik başlattı. Çalışmalar periyodik olarak sürdürülecek.

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Sinyalizasyon ekipleri, kent genelindeki trafik sinyalizasyon sistemlerinde temizlik çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sürücü ve yayaların trafik işaret ve sinyalizasyon sistemlerini daha net görebilmesini sağlamak amacıyla şehir genelindeki trafik lambalarında kapsamlı temizlik çalışması yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında trafik lambalarının dış yüzeylerinde biriken toz, kir ve çevresel kalıntılar ekipler tarafından titizlikle temizleniyor.

Belediye ekiplerinin, trafik güvenliğinin artırılması ve sinyalizasyon sistemlerinin görünürlüğünün korunması amacıyla bakım ve temizlik çalışmalarını belirli periyotlarla sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Erzincan’da trafik sinyalizasyon sistemlerinde temizlik çalışması - Son Dakika

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