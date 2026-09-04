Erzincan Ekşisu Sazlıkları'nda nesli tehlikedeki allı turnalar görüntülendi - Son Dakika
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Erzincan Ekşisu Sazlıkları'nda nesli tehlikedeki allı turnalar görüntülendi

Erzincan Ekşisu Sazlıkları\'nda nesli tehlikedeki allı turnalar görüntülendi
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Nesli tükenme tehlikesi altındaki allı turnalar, Erzincan'ın merkezindeki Ekşisu Sazlıkları Sulak Alanı'nda görüntülendi. Tür İzleme çalışmaları kapsamında yapılan araştırmada, turnaların korunması ve üreme alanlarının tespiti için sahadaki gözlemler sürüyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve halk arasında "turna" olarak bilinen kuşlar, Erzincan'daki Ekşisu Sazlıkları Sulak Alanı'nda görüntülendi.

Türkülere ilham kaynağı olan nesli tükenme tehlikesi altındaki allı turnalar, Erzincan'ın merkez Ekşisu Sazlığında görüntülendi.

Erzincan'ın Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi Tür İzleme çalışmaları kapsamında izlenecek türlerden olan turnalar, Ekşisu Sazlıkları sulak alanında görüntülendi.

Genellikle yaz aylarında konaklayıp kışın sıcak iklimli ülkelere göç ettikleri için Anadolu'nun göç, gurbet ve hasret türkülerine ilham kaynağı olan turnaların korunması, izlenmesi, kışlama ve üreme alanlarının tespiti için Erzincan'daki Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası'nda da araştırma yapıldı.

Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası'nda turnaların yanı sıra angut ve karabatak gibi çeşitli kuş türleri de bulunuyor.

Kaynak: İHA

Erzincan, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzincan Ekşisu Sazlıkları'nda nesli tehlikedeki allı turnalar görüntülendi - Son Dakika

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