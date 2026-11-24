Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden esecek rüzgarın saatte 50 ila 80 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer 90 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Gece saatlerinde Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde kar yağışı, Erzincan'da ise karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı tahmin ediliyor. Yağışlarla birlikte özellikle yüksek kesimlerde tipi görülebileceği belirtilirken, kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği öngörülüyor.

24 Kasım saat 19.00'da başlayıp 25 Kasım saat 18.00'e kadar etkili olması beklenen sarı kodlu uyarı kapsamında vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, tipi, buzlanma, don ve soba ile doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.