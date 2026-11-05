Erzincanlı çiftçiler hasat sonrası gelecek sezon için tarlalarını sürmeye başladı - Son Dakika
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Erzincanlı çiftçiler hasat sonrası gelecek sezon için tarlalarını sürmeye başladı

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Erzincanlı çiftçiler hasat sonrası gelecek sezon için tarlalarını sürmeye başladı
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Erzincan'da çiftçiler, hasat döneminin sona ermesiyle gelecek yılın üretim sezonuna hazırlık için tarlalarında toprak sürme çalışmalarına başladı. Üreticiler, kış mevsimi yaklaşırken hava şartlarının elverdiği ölçüde tarla sürümünü tamamlamayı hedefliyor.

Erzincan'da çiftçiler, kış mevsimi öncesinde gelecek yılın üretim sezonuna hazırlık amacıyla tarlalarında toprak sürme çalışmalarına başladı.

Kentte tarımsal üretimin önemli geçim kaynakları arasında yer aldığı kırsal bölgelerde, hasat döneminin sona ermesiyle üreticiler yeni sezon hazırlıklarına yöneldi.

Traktörleriyle tarlalara giren çiftçiler, toprak işleme çalışmalarını sürdürerek arazilerini gelecek yıl yapılacak ekim ve dikim faaliyetlerine hazır hale getiriyor.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla çalışmalarını hızlandıran üreticiler, hava şartlarının elverdiği ölçüde tarla sürümünü tamamlamayı hedefliyor.

Hasat sonrası boş kalan tarım arazilerinde sürdürülen çalışmalarla Erzincanlı çiftçiler, yeni üretim sezonuna hazırlık yapıyor.

Kaynak: İHA
ErzincanEkonomiGüncelÇevreSon Dakika

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