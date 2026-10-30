Erzurum'da 31 avcı adayı av güvenliği ve yaban hayatı eğitimi alıp sertifika aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum'da 31 avcı adayı av güvenliği ve yaban hayatı eğitimi alıp sertifika aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum\'da 31 avcı adayı av güvenliği ve yaban hayatı eğitimi alıp sertifika aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Yakutiye Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Avcı Eğitimi Kursu'nu başarıyla tamamlayan 31 avcı adayı sertifika aldı. Kursta avcılık mevzuatı, yaban hayatının korunması, doğada hayatta kalma ve av güvenliği eğitimi verildi.

Erzurum Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Yakutiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Avcı Eğitimi Kursu" başarıyla tamamlandı. Geleceğin bilinçli avcılarının yetiştirildiği kursu başarıyla tamamlayan 31 avcı adayı sertifika almaya hak kazandı.

Erzurum Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü, yaban hayatının korunması ve sürdürülebilir avcılığın yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü eğitim faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, Yakutiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen Avcı Eğitimi Kursu, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplamda 31 avcı adayının yer aldığı kursta, teorik ve pratik eğitimler bir arada sunuldu.

Uzman eğiticiler tarafından verilen kurs kapsamında katılımcılara; avcılık mevzuatı, yaban hayatının korunması, doğada hayatta kalma teknikleri, sürdürülebilir avcılık ve av güvenliği gibi hayati önem taşıyan konularda geniş kapsamlı eğitimler aktarıldı.

Erzurum Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, doğanın dengesini korumak ve kaçak avcılığın önüne geçmek adına bu tür eğitimlerin kritik bir rol oynadığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Bilinçli, sorumlu ve sürdürülebilir avcılığın yaygınlaştırılması en büyük hedeflerimizden biridir. Doğal yaşamı koruyarak gelecek nesillere aktarmak adına Müdürlüğümüz tarafından Avcı Eğitim Kursları düzenlenmeye kararlılıkla devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler ise aldıkları eğitimler sayesinde hem yasal sorumluluklarını öğrendiklerini hem de doğaya zarar vermeden avlanmanın kurallarını kavradıklarını ifade ederek emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Milli Parklar MüdürlüğüHalk Eğitimi MerkeziYakutiyeErzurumEğitimYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transferde dört büyükleri buluşturan isim Menajerinden itiraf Transferde dört büyükleri buluşturan isim! Menajerinden itiraf
Düğününe günler kala timsah saldırısında hayatını kaybetti: Dehşeti nişanlısı izledi Düğününe günler kala timsah saldırısında hayatını kaybetti: Dehşeti nişanlısı izledi
Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı
Burj Khalifa’da Türk bayrağı gururu: Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasında Burj Khalifa’da Türk bayrağı gururu: Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasında
Lapseki-Çanakkale yolunda korkunç kaza: Otomobil parçalandı, 2 genç öldü Lapseki-Çanakkale yolunda korkunç kaza: Otomobil parçalandı, 2 genç öldü
Avcılar’da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar İşletmeci gözaltına alındı Avcılar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı
09:25
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar Türkiye yerine BAE’ye destek
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
09:21
Fenerbahçe’den Pep Guardiola bombası Saniyesinde yanıt verdi
Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
09:15
Van Gölü’nde korkutan tablo Son 10 yılda olanlar şaşırttı
Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı
09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 7 ülkede yayımlanan makale Türk dünyasına çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı
09:07
Galatasaray’a derbi sonrası şaşırtan ceza Nedeni skorbord
Galatasaray'a derbi sonrası şaşırtan ceza! Nedeni skorbord
08:31
Binance’deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi
Binance'deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 09:39:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Erzurum'da 31 avcı adayı av güvenliği ve yaban hayatı eğitimi alıp sertifika aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android