Ağaçta mahsur kalan kediye zabıtadan kurtarma operasyonu
Ağaçta mahsur kalan kediye zabıtadan kurtarma operasyonu

19.04.2026 09:13  Güncelleme: 09:24
Erzurum'un Aziziye ilçesinde ağaca çıkarak mahsur kalan bir kedi, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kedi, iki saatlik bir çabanın ardından sahibine teslim edildi.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde ağaca çıkarak mahsur kalan kedi, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle sağ salim kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Ağaca çıkan kedinin sesini duyan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hayvanı indirmeye çalıştı. Ancak bunda bir türlü başarılı olamadılar. Kedinin bulunduğu ağacın dallarının ince olması ve oldukça yükseğe tırmanması, müdahaleyi zorlaştırdı. Boynunda tasma bulunan kedinin sahipli olduğu ve evden kaçtığı öğrenildi. Bu arada kedisinin ağaçta mahsur kaldığını fark eden ve olay yerine gelen kedi sahibi durumu Aziziye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirerek yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, ağaca tırmanarak yaklaşık 2 saat boyunca mahsur kalan kediye ulaştı. Zabıta görevlisinin omzuna çıkan kedinin bu anları çevrede bulunan vatandaşların yüreğini ısıttı. Dikkatli bir şekilde aşağı indirilen kedi, sahibine teslim edilirken, kedinin sahipleri de zabıta ekiplerine yardımlarından dolayı teşekkür etti. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Aziziye, Erzurum, Zabıta, Çevre, kedi, Son Dakika

