Vali Baruş\'tan sahipsiz sokak hayvanları için \'Zamanında Müdahale\' vurgusu

Vali Aydın Baruş başkanlığında İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, bakım evlerine ulaştırılması, kısırlaştırılması, tedavi süreçleri, sahiplendirilmesi, bakım evlerinin mevcut durumu ve sahada yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ayrıca kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, vatandaşlardan gelen ihbarların takibi ve uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı. Toplantıda konuşan Vali Aydın Baruş, kurul toplantılarında yalnızca gündem maddelerinin değil, sahada görev yapan personelin karşılaştığı aksaklıkların, ihtiyaçların ve çözüm bekleyen konuların da değerlendirildiğini belirterek, uygulamaların sahadan gelen geri bildirimlerle şekillendirildiğini ifade etti.

Türkiye'ye örnek gösterilen çalışma

Erzurum'da sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, bakım evlerine teslim edilmesi, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların geçmiş yıllarda Türkiye'ye örnek gösterilen uygulamalar arasında yer aldığını belirten Vali Baruş, bu alanda yürütülen başarılı çalışmaların birçok ilde yaygınlaştırıldığını ifade ederek emeği geçen kaymakamlara, belediye başkanlarına ve ilgili kurum personeline teşekkür etti. Sahipsiz sokak hayvanlarının uygun şartlarda barındırılması, beslenmesi ve tedavilerinin sağlanmasının insani bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Vali Baruş, sokak hayvanlarına yönelik merhamet anlayışının inançlarımızdan, kültürümüzden ve kadim değerlerimizden kaynaklandığını belirterek, bakım evlerinde bulunan hayvanların yaşam şartlarının sürekli iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Zamanında müdahale önemli"

Belediyelerin sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması ve bakım evlerine ulaştırılması konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerinin önemine değinen Vali Baruş, sokaklarda başıboş şekilde dolaşan sokak hayvanlarına zamanında müdahale edilmesinin hem hayvan refahı hem de vatandaşların can güvenliği açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Özellikle kırsal bölgelerde kontrolsüz şekilde dolaşan sokak hayvanlarının zaman zaman çeşitli olumsuzluklara neden olabildiğini belirten Vali Baruş, bugüne kadar Erzurum'da ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanan bir olay yaşanmamış olmasının sevindirici olduğunu ifade etti. Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili ihbar ve taleplerin daha etkin takip edilmesi amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yürütülen sistem hakkında da değerlendirmelerde bulunulan toplantıda, ilgili kurumlar arasında hızlı bilgi paylaşımının sağlanması ve gelen ihbarların gecikmeden sonuçlandırılması hususları ele alındı.

"Bin 900 hayvan kapasiteli bakım alanı var"

Toplantıda ayrıca Erzurum'daki bakım evi kapasitesi ve devam eden yatırımlar değerlendirildi. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi, Pasinler Hayvanları Koruma Birliği Bakımevi ve Aziziye Bakımevinin aktif olarak hizmet verdiğini belirten Vali Baruş, Oltu'daki bakım evinin de tamamlanma aşamasında olduğunu ifade etti. Doğal yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Vali Baruş, il genelinde yaklaşık bin 900 hayvan kapasiteli bakım alanı bulunduğunu, mevcut doluluk oranının kapasitenin oldukça altında olduğunu ve bu durumun sahipsiz hayvanların daha sağlıklı ve daha uygun şartlarda barındırılmasına imkan sağladığını kaydetti.

Çalışmalar gözden geçirildi

İlçe belediyelerinin topladıkları sahipsiz sokak hayvanlarının veteriner hekim gözetiminde bakım evlerine ulaştırmaları gerektiğini vurgulayan Vali Baruş, bu süreçte personel, ekipman ve veteriner hekim ihtiyacına yönelik tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti. Toplantıda ayrıca bakım evlerinin fiziki şartları, hizmet kalitesi ve yürütülen çalışmaların denetlenmesine yönelik faaliyetler de değerlendirilerek ilgili kurumların sorumluluk alanlarına ilişkin hususlar gözden geçirildi. - ERZURUM