Erzurum Ejder 3200\'ün uluslararası deneyimi Ayvalık Küçükköy\'ün yeşil hedefine rehberlik edecek

Erzurum'da edinilen uluslararası deneyimin, UNDP ve Enerjisa iş birliğiyle SENTRUM Projesi kapsamında "Yeşil Destinasyon" olma yolunda ilerleyen Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Küçükköy Mahallesi'ne de rehberlik etmesi hedefleniyor.

Küresel sürdürülebilir turizm ekosisteminde dünyadaki binlerce turizm merkezi arasından standartları karşılayabilen 58 tescilli destinasyon bulunurken, Türkiye'nin bu alandaki ilk ve tek örneği Erzurum Ejder 3200 oldu.

Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerini kapsayan Ejder 3200'de uluslararası sertifikasyon sürecinin önemli aşamalarından biri olan saha denetimi, 26-28 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.

İtalya merkezli uluslararası belgelendirme kuruluşu Vireo'nun kıdemli denetçileri Daniele Bettiati ve Eddy Papais tarafından yürütülen üç günlük denetimde; kültürel alanlar, turizm tesisleri, yenilenebilir enerji yatırımları ile sürdürülebilirlik uygulamaları incelendi ve yerel toplum temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirildi.

"Erzurum'daki model Ayvalık ve Ege için ışık olacak"

Denetim sürecini resmi gözlemci denetçi (observer) sıfatıyla sahada takip eden Türkiye'nin ilk GSTC sertifikalı destinasyon denetçilerinden SÜRÇED (Sürdürülebilirlik ve Çevre Eğitim Derneği) Başkanı Doğan Karataş, Erzurum'da ortaya konulan modelin Ayvalık Küçükköy başta olmak üzere Ege Bölgesi'ndeki sürdürülebilir turizm projeleri açısından önemli bir örnek oluşturduğunu söyledi.

Karataş, GSTC Destinasyon Standardı'nın bir turizm bölgesinin ulaşabileceği en üst düzey sürdürülebilirlik tescillerinden biri olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Dünyada; Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Okyanusya'da 13 ülkede seçkin turizm merkezinin ulaştığı bu seviyeye Türkiye'den giren ilk ve tek destinasyon Erzurum Ejder 3200 olmuştur. Üç günlük denetim maratonunda Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonu, Ejder 3200 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Selim Bağrıyanık'ın liderliği ve Sürdürülebilir Turizm Yönetim Sistemi ekibinden Tolgahan Tunç, İbrahim Yangır ve Furkan Yılmaz'ın özverili çalışmaları takdire şayandır."

Hedef, deneyimi Ayvalık'a taşımak

Erzurum'da elde edilen deneyimin Ayvalık açısından taşıdığı öneme de işaret eden Karataş, "Erzurum'da yakalanan bu uluslararası tecrübe ve yüksek standart, UNDP ve Enerjisa iş birliğiyle SENTRUM Projesi kapsamında 'Yeşil Destinasyon' olma yolunda ilerleyen Ayvalık Küçükköy gibi Ege'deki kıymetli girişimlere de vizyonel bir rehberlik sunmaktadır. Amacımız Erzurum'da başlayan bu küresel başarıyı Ayvalık ve tüm Ege destinasyonlarımıza yaymaktır" dedi.

Erzurum'dan sonra Küçükköy'de saha incelemesi

Erzurum Palandöken'deki uluslararası denetim maratonunun ardından Ayvalık'a gelen Doğan Karataş, Ege'nin yükselen yeşil destinasyon adaylarından Küçükköy'de de saha incelemelerinde bulundu.

Küçükköy Kent Müzesi, tarihi sokaklar ve yerel yönetim alanlarını inceleyen Karataş, bölgenin sürdürülebilir turizm potansiyelini yerinde değerlendirdi.

Sanatı, yerel mirası, tarihi dokuyu ve geri dönüşüm kültürünü koruyan Küçükköy modelinin uluslararası sürdürülebilir turizm standartlarıyla güçlendirilmesinin yalnızca Ayvalık için değil, Ege turizmi açısından da önemli bir kazanım oluşturacağını vurgulayan Karataş, sürdürülebilir destinasyon anlayışının turizmi dört mevsime yayma açısından da önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

Küçükköy için uluslararası vizyon

SENTRUM Projesi kapsamında sürdürülebilir ve çevre dostu turizm anlayışının geliştirilmesinin hedeflendiği Küçükköy'de; yerel değerlerin korunması, kültürel mirasın yaşatılması, enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve yerel ekonominin desteklenmesi gibi başlıklar ön plana çıkıyor.

Erzurum Ejder 3200'de yürütülen uluslararası denetim sürecinin ortaya koyduğu deneyimin Küçükköy'e aktarılması halinde, Ayvalık'ın sürdürülebilir turizm alanındaki uluslararası görünürlüğünün de güçlenmesi bekleniyor.