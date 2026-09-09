ESKİ, Ankara\'daki içme suyu çalıştayında Ertek\'in moderatörlüğüyle yerini aldı

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da düzenlenen "İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı"na katılım sağladı.

Hizmet kalitesini artırmak ve güncel uygulamaları yakından takip etmek amacıyla organizasyonda yer alan ESKİ, kurumsal tecrübelerini de sektör paydaşlarıyla paylaştı.

Genel Müdür Ertek Oturum Moderatörlüğü Yaptı

ESKİ tarafından yapılan paylaşımda, Ankara'daki programa ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek ve İçme Suyu Arıtma Dairesi Başkanlığı personeli katıldı. Yoğun katılımın olduğu çalıştayda, ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek önemli bir görev üstlenerek "Kaynaktan Musluğa İçme Suyu Yönetimi-1" başlıklı oturumun moderatörlüğünü gerçekleştirdi.

"Çalışmalarımızı Kararlılıkla Sürdürüyoruz"

Çalıştaya ilişkin ESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Erzurum'un su geleceğine yönelik kararlılık vurgulandı. Açıklamada, "Erzurum'un su kaynaklarının korunması, içme suyu tesislerimizin daha etkin ve verimli işletilmesi ve sürdürülebilir su yönetiminin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

ESKİ, bu tür ulusal organizasyonlara katılarak hem Erzurum'un altyapı ve arıtma vizyonunu geliştiriyor hem de su yönetimindeki modern teknolojileri kente entegre etmeyi hedefliyor.