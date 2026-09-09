ESKİ, Ankara'daki içme suyu çalıştayında Ertek'in moderatörlüğüyle yerini aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ESKİ, Ankara'daki içme suyu çalıştayında Ertek'in moderatörlüğüyle yerini aldı

ESKİ, Ankara\'daki içme suyu çalıştayında Ertek\'in moderatörlüğüyle yerini aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ankara'da düzenlediği içme suyu çalıştayına katıldı. Genel Müdür Remzi Ertek, 'Kaynaktan Musluğa İçme Suyu Yönetimi-1' oturumunda moderatörlük yaparak kurumun deneyimlerini sektör paydaşlarıyla paylaştı.

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da düzenlenen "İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı"na katılım sağladı.

Hizmet kalitesini artırmak ve güncel uygulamaları yakından takip etmek amacıyla organizasyonda yer alan ESKİ, kurumsal tecrübelerini de sektör paydaşlarıyla paylaştı.

Genel Müdür Ertek Oturum Moderatörlüğü Yaptı

ESKİ tarafından yapılan paylaşımda, Ankara'daki programa ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek ve İçme Suyu Arıtma Dairesi Başkanlığı personeli katıldı. Yoğun katılımın olduğu çalıştayda, ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek önemli bir görev üstlenerek "Kaynaktan Musluğa İçme Suyu Yönetimi-1" başlıklı oturumun moderatörlüğünü gerçekleştirdi.

"Çalışmalarımızı Kararlılıkla Sürdürüyoruz"

Çalıştaya ilişkin ESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Erzurum'un su geleceğine yönelik kararlılık vurgulandı. Açıklamada, "Erzurum'un su kaynaklarının korunması, içme suyu tesislerimizin daha etkin ve verimli işletilmesi ve sürdürülebilir su yönetiminin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

ESKİ, bu tür ulusal organizasyonlara katılarak hem Erzurum'un altyapı ve arıtma vizyonunu geliştiriyor hem de su yönetimindeki modern teknolojileri kente entegre etmeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Remzi Ertek, Erzurum, Ankara, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre ESKİ, Ankara'daki içme suyu çalıştayında Ertek'in moderatörlüğüyle yerini aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa... Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa...
Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı
Galatasaray’ın Sporting maçı kadrosu belli oldu Osimhen yok Galatasaray'ın Sporting maçı kadrosu belli oldu! Osimhen yok
Milyonluk vurgunda yeni detaylar Çaldıklarını sevgilisine harcamış Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Çaldıklarını sevgilisine harcamış
Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu

09:48
Bir il bu skandalı konuşuyor İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
09:46
Neymar’ın satın aldığı saati görenler aynı yorumu yapıyor
Neymar'ın satın aldığı saati görenler aynı yorumu yapıyor
08:54
İbre tersine döndü Yeni Parti’ye geçen 6 vekil CHP’ye dönmek istiyor
İbre tersine döndü! Yeni Parti'ye geçen 6 vekil CHP'ye dönmek istiyor
08:42
Hürmüz’de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı Gözler akaryakıtta
Hürmüz'de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı! Gözler akaryakıtta
08:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
07:56
Üsküdar’da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet’ten İBB mesajı geldi
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 10:07:57. #7.13#
SON DAKİKA: ESKİ, Ankara'daki içme suyu çalıştayında Ertek'in moderatörlüğüyle yerini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement