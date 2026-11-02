Eskişehir\'de çukura düşüp yaralanan Yıldırım yaklaşık 20 çukuru arkadaşıyla kapattı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde motosikletiyle girdiği çukurda jantını kırıp bileğini sakatlayan Osman Yıldırım, belediyenin kapatmadığı çukurları arkadaşı ile birlikte asfaltlayarak onarmaya başladı.

Tepebaşı ilçesinde motosikletiyle çukura girerek jantını kıran ve bileğini çatlatan 39 yaşındaki Osman Yıldırım, belediyenin müdahale etmediği çukurları arkadaşı ile birlikte kendi imkanlarıyla kapatmaya başladı. Bu çalışmaların videolarını sosyal medyada paylaşmaya başlayan Osman Yıldırım, binlerce yorum, beğeni ve mesaj aldı. Aldığı mesajlar sonrasında Yıldırım, belediyenin ilgilenmediği ara sokaklardaki çukurları yanında taşıdığı soğuk asfalta ve tokmağı ile kapatmaya başladı. Mahalle sakinleri de Osman Yıldırım'a gönüllü hareketinden dolayı destek vererek dua ve teşekkürlerini iletti. Osman Yıldırım ve arkadaşı vatandaşın mustarip olduğu çukurları kapatıyor.

"O kadar çok tepki ve şikayet varmış ki herkesin canı yanmış"

Konuyla alakalı konuşan Osman Yıldırım, "Bu şehirdeki çukurlardan her vatandaş gibi ben de mustaribim. Hem araç hem de motosiklet kullanıyorum. Araç kullanırken yaşanan kazaları maddi hasarla atlatabiliyorsunuz ancak motosiklette durum böyle olmuyor, ağır bedeller ödeyebiliyorsunuz. En son Bahçelievler'de karanlıkta görmediğim büyük bir çukura girdim; jantım kırıldı ve bileğim çatladı. Bunun üzerine Mustafa ağabeye, 'Ağabey, şu çukuru biz kapatalım bari' dedim. O da sağ olsun, 'Hemen gidelim, yapalım' dedi. Bu şekilde başladık. Aslında bizim yaptığımız eylem hiçbir kurumu ya da kuruluşu hedef almıyor. 'Bu iş böyle yapılır' gibi bir iddiamız da yok. Herkes kendi evinin önünü süpürdüğünde şehir nasıl temiz kalacaksa, bizim yaptığımız eylem de buna benziyor. Biz belki birilerine öncülük etmiş oluruz, bir başlangıç sağlarız ve bizim gibi yapanların sayısı çoğalır. Şu ana kadar yaklaşık 20 çukur kapattık. Bizim gibi 20-30 kişi daha olsa ve onlar da aynı şekilde hareket etse şehir çok daha güzel bir hale gelir. Çok nadir olumsuz yorum alıyoruz, sosyal medyada binlerce olumlu yorum var. Bu işe başlarken işin açıkçası bu kadar ilgi göreceğimizi beklemiyorduk, görünce biz de şaşırdık. Bir baktık videolar milyonlarca kez izlenmiş. Mesaj kutumuzda onlarca mesaj var; dua edenler, teşekkür edenler ve kurumları eleştirenler oluyor. Şunu anladık ki bu durum herkesin kanayan yarasıymış. Sadece biz değilmişiz; 'Maraş'a ne zaman geleceksin?', 'İzmir'e de bekleriz', 'Bursa'ya, Bolu'ya ne zaman geleceksin?' diye yazanlar var. Mustafa ağabeyle konuşurken 'Bu küresel bir sorun herhalde' dedik. O kadar çok tepki ve şikayet varmış ki herkesin canı yanmış. Umarım süreç daha iyi bir hal alır, biz de birilerine öncülük etmiş oluruz. Talep çok fazla var ve elimizden geldiğince yetişmeye çalışıyoruz. Önceliğimizi araçların ve motosikletlerin yoğun olarak geçtiği hareketli bölgelere veriyoruz. Yaptığımız işten keyif ve huzur alıyoruz. İnsanların mutlu olması ve bizi tebrik etmesi bile bizi mutlu etmeye yetiyor. Şimdilik bu çalışmaya devam etmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Araç çukura düştüğünde patinaj yapıyor"

Yenibağlar mahallesinde oturan Ali Akarsu, Osman Yıldırım'ın yaptığı çalışmayı çok değerli bularak şöyle konuştu:

"Ben 26 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Arkadaşlarla birlikte burada gönüllü bir çalışma yapıyoruz. Asfaltı kazıp o şekilde bırakmışlar, uzun süredir burası zaten bu haldeydi. Pazarın içinde de benzer bir yer vardı. Geçen gün araçla oradaki çukura düştüm. Hatta arkamdaki sürücü ilerlememi söylediğinde, 'Lastik kesilirse parasını kim ödeyecek?' dedim. Bu tür ihmaller insanları her zaman zor durumda bırakıyor. Yağmur yağdığında çamur oluyor, araçlar zarar görüyor ve vatandaş mağdur ediliyor. Arkadaşların bu çukurları kapattığını görünce ben de kendilerine yardım ettim. Muhtarımız da bu tür konularda çok hassastır ve her türlü yardımı sağlar. Mahallemiz ve muhtarlığımız adına kendilerine sadece teşekkür etmek yetmez, şükranlarımızı sunarız. Esnaf olarak bu tür insanlara kapımız her zaman açık; biz böyle insanlara yardımcı olmayacağız da kime olacağız? Pazarın içindeki çukuru bayağı derin kazmışlardı. Araç çukura düştüğünde patinaj yapıyor ve lastiğin kesilme ihtimali doğuyordu. Öyle bir durumda oluşan zararı kimse karşılamaz. Bu arkadaşlar böyle sıkıntılı yerleri tespit edip onarıyorlar. Kendilerine candan ve gönülden teşekkür ederim, elleri dert görmesin. Mahallemizde yaşanacak her türlü işte ben de yardıma hazırım; telefonumu alıp bana ulaşabilirler, her zaman yardımcı olurum."