Hatalı park edilen servis aracı trafiğin tıkanmasına sebep oldu

Eskişehir'in işlek bir caddesinde hatalı şekilde park edilen servis aracı sebebiyle trafik tıkandı.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Köyyolu Sokak ile Bursa Caddesi'nin birleştiği noktada park yasağı bulunuyor. Dün akşam saatlerinde bir servis aracı, park yapılmaması için yol kenarına yerleştirilen dubaların yanına hatalı şekilde park edildi. Dörtlü ikaz lambası açık olan servis aracı sebebiyle trafiğin tamamen tıkandığı iddia edildi. Bir belediye otobüsünün hatalı park edilen servis aracı sebebiyle daralan yoldan geçemediği görüldü.