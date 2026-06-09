Eskişehir'de Mevsimlik İşçilere Yardım Beklentisi - Son Dakika
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Eskişehir'de Mevsimlik İşçilere Yardım Beklentisi

Eskişehir\'de Mevsimlik İşçilere Yardım Beklentisi
09.06.2026 17:47
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Sağanak yağmur, mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı, eşyaları kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir'de öğleden sonra aniden bastılan sağanak yağmurun sonrasında mevsimlik işçilerin barındığı çadırları su basarken, eşyalar kullanılamaz hale gelen vatandaşlar yardım bekliyor.

Eskişehir'e farklı illerden mevsimlik tarım işçisi olarak gelen vatandaşlar barınmak amacı ile Tepebaşı içesi Sakintepe Mahallesi'ne kurdukları çadırları, sağanak yağmurdan olumsuz etkilendi. Sağanakla biriken su çadırların içine nüfuz etti. Yatacakları alandan erzaklarına kadar ıslanan ve kullanılamaz hale gelen vatandaşlar, yetkililerden yardım bekliyor. Zaten zor şartlar altında yaşadıklarını anlatan vatandaşlar, aniden bastıran yağış karşısında çaresiz kaldıklarını, çadırlarını ve içindeki eşyalarını yağmurdan kurtaramadıklarını anlattılar. Yağışlarla birlikte hava sıcaklığının da düştüğünü belirten vatandaşlar, ilgililerden yardım ve destek bekleadiklerini anlattılar. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Eskişehir'de Mevsimlik İşçilere Yardım Beklentisi - Son Dakika

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