Eskişehir'de Sıcak Hava Uyarısı - Son Dakika
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Eskişehir'de Sıcak Hava Uyarısı

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Eskişehir'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredecek.

Eskişehir'in içinde olduğu bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği değerlendiriliyor. Rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kısa süreli kuvvetli esmesi bekleniyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 38 derece ile Mihalgazi ve 37 derece ile Sarıcakaya ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Eskişehir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Eskişehir'de Sıcak Hava Uyarısı - Son Dakika

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