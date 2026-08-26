Eskişehir'de Sıcaklık 41 Dereceye Ulaşacak - Son Dakika
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Eskişehir'de Sıcaklık 41 Dereceye Ulaşacak

Eskişehir\'de Sıcaklık 41 Dereceye Ulaşacak
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Meteoroloji, Eskişehir'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini açıkladı.

Eskişehir'de mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığının Sarıcakaya ilçesinde 41 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinin sabah ve gece saatlerinde az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde Eskişehir çevrelerinin (Özellikle güney kesimlerinin) parçalı bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Öğle saatlerinden sonra Seyitgazi ve Han çevrelerinde kısa süreli mevzii sağanak yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerinde olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette, bugün öğle saatlerinden sonra ve bu akşam ilk saatlerde orta kuvvette, yer yer kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor. Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 41 derece ile Sarıcakaya ve 40 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Eskişehir'de Sıcaklık 41 Dereceye Ulaşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Sıcaklık 41 Dereceye Ulaşacak - Son Dakika
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