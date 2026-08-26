Eskişehir\'de Sıcaklık 41 Dereceye Ulaşacak

Eskişehir'de mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığının Sarıcakaya ilçesinde 41 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinin sabah ve gece saatlerinde az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde Eskişehir çevrelerinin (Özellikle güney kesimlerinin) parçalı bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Öğle saatlerinden sonra Seyitgazi ve Han çevrelerinde kısa süreli mevzii sağanak yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerinde olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette, bugün öğle saatlerinden sonra ve bu akşam ilk saatlerde orta kuvvette, yer yer kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor. Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 41 derece ile Sarıcakaya ve 40 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olması bekleniyor.