Eskişehir'de tramvay arızası, 1, 3, 8 ve 9 numaralı hatlarda seferleri durdurdu - Son Dakika
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Eskişehir'de tramvay arızası, 1, 3, 8 ve 9 numaralı hatlarda seferleri durdurdu

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Eskişehir'de Uluönder tramvay durağı sonrası SSK yönünde yaşanan arıza nedeniyle 1, 3, 8 ve 9 numaralı hatlarda seferler geçici olarak durduruldu. Uluönder, SSK ve Atatürk Lisesi durakları arasında acil durum otobüsleri devreye sokuldu, ekiplerin arıza çalışmaları sürüyor.

Eskişehir'de Uluönder tramvay durağı sonrasında meydana gelen teknik arıza sebebi ile bazı hatlarda ulaşım dururken, mağduriyet yaşanmaması için Uluönder ile Atatürk Lisesi arasında acil durum otobüsleri seferber edildi.

Eskişehir hafif raylı sistem ağı Estram hattının Uluönder tramvay durağı sonrasında, SSK yönünde henüz belirlenemeyen bir nedenle tramvay arızası meydana geldi. Yaşanan arıza yüzünden 1, 3, 8 ve 9 numaralı Otogar-SSK, SSK-OGÜ, Batıkent-SSK ile Çamlıca-SSK hatlarında tramvay seferleri geçici olarak durduruldu. Yolcuların ulaşımda aksama yaşamaması amacıyla Uluönder, SSK ve Atatürk Lisesi durakları arasında acil durum otobüsleri devreye sokularak yolcu aktarımı sağlanmaya başlandı. Ekiplerin arızayı gidermek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de tramvay arızası, 1, 3, 8 ve 9 numaralı hatlarda seferleri durdurdu - Son Dakika
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