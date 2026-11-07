Eskişehir Mihalıççık'ta karaca sürücüye panik yaşattı, cep telefonuyla kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir Mihalıççık'ta karaca sürücüye panik yaşattı, cep telefonuyla kaydedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Mihalıççık\'ta karaca sürücüye panik yaşattı, cep telefonuyla kaydedildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde Mihalıççık-Yunusemre karayolunun Hamitoğlu Mahallesi mevkiinde seyir halindeki aracın önüne aniden fırlayan karaca, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürücü kısa süreli panik yaşadı, karaca açık araziye kaçtı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde seyir halindeki bir aracın önüne aniden fırlayan karaca, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Mihalıççık ile Yunusemre arasındaki karayolunun Hamitoğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güzergahta aracıyla ilerleyen bir sürücü, yol kenarındaki araziden aniden yola fırlayan karaca ile karşılaştı. Karayolundan hızla karşıya geçerek açık araziye doğru koşan karaca, araç içerisinden cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Kısa süreli panik yaşayan sürücü yoluna devam ederken, yaban hayvanı arazide gözden kayboldu.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuMihalıççıkYunusemreEskişehirGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk Bakan Çiftçi duyurdu Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi Cesetleri yan yana dizmiş 8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Motorine indirim geldi İşte güncel akaryakıt fiyatları Motorine indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları
11:13
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
10:50
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
10:49
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı
10:44
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı Kazancı inanılmaz
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
10:24
Bu doğru olabilir mi Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
10:19
Kişi başı 500 bin TL Amedspor’un gecesine ünlü isimler akın etti
Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 11:19:39. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Mihalıççık'ta karaca sürücüye panik yaşattı, cep telefonuyla kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android