Eskişehir Tarım Projesi Kapanış Toplantısı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Eskişehir İlinde İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarımsal Üretim Modelinin Uygulanması ve Yaygınlaştırılması"projesi kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Yurdal Çetinkaya tarafından projenin başlangıcından bugüne kadar geçen süreçte gerçekleştirilen faaliyetler ve yürütülen proje çalışmaları hakkında bilgi verildi. Projenin uygulandığı alanların öncesi ve sonrasındaki değişimi kısa bir film haline getirilerek projenin kazanımları katılımcılarla paylaşıldı. Projede gerçekleştirilen çalışmalar ve sonuçları bir rapor haline getirilerek tüm İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ve tarım paydaşları ile paylaşılacağı vurgulandı. Toplantı projelerde kullanılan materyallerin sunumunun ardından soru-cevap bölümüyle sona erdi.

"Projemiz, 980 proje başvurusu arasından en yüksek puanlı ikinci proje olarak desteklendi"

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, toplantının açılışında yaptığı konuşmada:

"Su kaynaklarının azalması, kuraklık riskinin artması ve doğal kaynaklar üzerindeki baskının yoğunlaşması, üretim anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliğine uyum sağlayan, kaynakları koruyan ve sürdürülebilirliği esas alan uygulamalar büyük önem taşımaktadır. Toplam bütçesi yaklaşık 150 bin Avro olan projemiz, 980 proje başvurusu arasından en yüksek puanlı ikinci proje olarak desteklenmiş ve ilimiz adına önemli bir başarıya imza atmıştır. Proje kapsamında 3 bin 485 dekar alanda mera ıslahı yapılmış, 500 dekar alanda istilacı bitkilerle mücadele edilmiş, 2 bin 900 adet badem ve kuşburnu fidanı toprakla buluşturulmuş, suyun daha etkin kullanılması amacıyla modern uygulamalar hayata geçirilmiştir. Ayrıca hibe edilen anıza ekim makinesi sayesinde yaklaşık 5 bin dekar alanda koruyucu tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlanmıştır. Eğitim ve yayım faaliyetleriyle 51 teknik personelimize eğitim verilmiş, 80 üreticimizin katılımıyla teknik inceleme gezileri düzenlenmiş ve 115 kişinin katıldığı çalıştaylarla bilgi paylaşımı sağlanmıştır. Ancak bu projenin en önemli çıktısı rakamların ötesindedir. Asıl başarımız; üreticilerimizin iklim değişikliğine uyum konusunda farkındalığının artması, sürdürülebilir tarım uygulamalarının sahada karşılık bulması ve kurumlarımız arasında güçlü bir iş birliği kültürünün oluşturulmasıdır. Bu vesileyle, projenin hazırlanmasından uygulanmasına kadar emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, paydaş kurum ve kuruluşlarımıza, üreticilerimize ve desteklerinden dolayı Bakanlığımıza, Avrupa Birliği ile ilgili tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Tarımın geleceği; toprağımıza, suyumuza ve doğal kaynaklarımıza sahip çıkmaktan geçmektedir. Eskişehir olarak bu anlayışla çalışmaya ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıya, Eskişehir Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın, Eskişehir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdinç Yuva, TKDK Eskişehir İl Temsilcisi Uğur Tanrıverdi, Çifteler Ziraat Odası Başkanı ve Eskişehir Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Necat Yatır, Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, Sivrihisar Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Özyılmaz, İnönü Sulama Birliği Başkanı Yasin Ustabaş, Tarım ve Orman Bakanlığından Necati Cem Aktuz, BEBKA ve DSİ temsilcileri, İdare Amirleri, teknik personel, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı. Ayrıca toplantıda 30 ay süren projenin Eskişehir tarımına katkıları anlatıldı. - ESKİŞEHİR