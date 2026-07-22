Eyüpsultan'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çevrede yoğun bir toz bulutunun oluştuğu anlar kameraya yansıdı.
Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, çevrede yoğun bir toz bulutunun oluşmasına neden oldu. Kısa sürede mahalleyi etkisi altına alan toz bulutu, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › Çevre › Eyüpsultan'da toz bulutu paniği - Son Dakika
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