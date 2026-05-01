Feke\'de Sokak Sağlıklaştırma Projesi yerinde incelendi

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, ilçede devam eden vizyon projeler ve ziyaretlere ilişkin gerçekleşen program kapsamında Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ile bir araya geldi. Özen, belediye tarafından yürütülen "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" alanında incelemelerde bulundu. Çalışmaların güncel durumu hakkında mevkidaşına bilgi veren Başkan Özen, projenin ilçenin çehresini değiştireceğini ifade etti.

Şehir plancılarından teknik ziyaret

Başkan Cömert Özen'in bir sonraki konukları ise Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri oldu. Belediye binasında gerçekleşen görüşmede, Feke'nin kentsel gelişimi ve planlanan projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. - ADANA