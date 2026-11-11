Fethiye’de yangından etkilenen alanlarda fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika
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Fethiye’de yangından etkilenen alanlarda fidanlar toprakla buluştu

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Fethiye’de yangından etkilenen alanlarda fidanlar toprakla buluştu
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Fethiye’de yangından etkilenen alanlarda fidanlar toprakla buluştu
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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Fethiye’nin Üzümlü Mahallesi’nde, bu yıl yaşanan orman yangınlarından etkilenen bölgelerde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Fethiye'nin Üzümlü Mahallesi'nde, bu yıl yaşanan orman yangınlarından etkilenen bölgelerde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Öğrenciler, protokol üyeleri ve vatandaşlar yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Fethiye'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, ilkokuldan liseye kadar çok sayıda öğrenci, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi. Etkinlik öncesinde düzenlenen açılış töreninde çeşitli gösteriler sunulurken, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Programa Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Küresel iklim değişikliği sebebiyle dünyada ormanlar azalırken, orman varlığını artıran nadir ülkeler arasında yer almaktayız. Ağaçlandırmaya verilen önem neticesinde Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sıradayız" dedi.

Bu yılın sloganının "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" olduğunu hatırlatan Ülküdür, "Bu slogan, ağaçlandırmanın yalnızca çevresel değil, aynı zamanda insani ve evrensel bir değer taşıdığını bizlere hatırlatıyor. Unutmamalıyız ki ormanlar; temiz havamızın, su kaynaklarımızın, biyolojik çeşitliliğimizin ve doğal dengenin en önemli güvencesidir" ifadelerini kullandı.

Muğla ve Aydın'da 30 ayrı noktada toplam 50 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu açıklayan Ülküdür, 2026 yılında bölgede toplam 494 orman yangınına müdahale edildiğini belirtti.

Etkinliğin gerçekleştirildiği alanın da yangından etkilendiğini ifade eden Ülküdür, "İçinde bulunduğumuz alan, 30 Temmuz'da çıkan orman yangınından etkilenen bir bölgedir. 29 Temmuz'da komşu ilçemiz Seydikemer'de başlayıp devam eden yangın sırasında, 30 Temmuz günü gece saat 02.00'de bu yangınımız başladı. Aynı anda ilçemizin içinde de yangınımız vardı" diye konuştu.

Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan ise konuşmasında Türkiye'nin coğrafi ve stratejik konumuna dikkat çekerek, "Bu önemli konumda bulunan, güzel ve verimli topraklara sahip ülkemizi bizlere emanet eden atalarımızı ve tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını da anıyor, hepsine saygılarımızı sunuyorum" dedi.

İklim değişikliğinin günümüzün önemli sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Soykan, Antalya'da devam eden COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'ne de değinerek, "Sıcaklık dereceleri her geçen yıl artmakta ve kuraklıklar yaşanmaktadır. Bizler de bu çalışmalarımızla, fidan dikim etkinliklerimizle iklim değişikliğine karşı çözüm üretmeye yönelik adımlar atmaktayız" ifadelerini kullandı.

Tarım alanlarının doğru kullanılması ve orman varlığının artırılması gerektiğini belirten Soykan, "Tarımda mutlaka sulama sistemlerinden yararlanmalıyız. Ayrıca ormanlarımızı da geliştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Muğla dışındaki bölgelerde geniş kıraç ve ağaçsız alanların bulunduğuna dikkat çeken Soykan, nitelikli olmayan mera alanlarının yeniden değerlendirilmesi ve ağaçlandırma çalışmalarının artırılması gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikim alanına geçerek fidanları toprakla buluşturdu. Etkinlik, yangından etkilenen bölgelerin yeniden yeşertilmesi ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması amacıyla gerçekleştirilen fidan dikimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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