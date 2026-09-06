Fethiye Körfezi'nde Dip Çamuru Temizliği Başlıyor - Son Dakika
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Fethiye Körfezi'nde Dip Çamuru Temizliği Başlıyor

Fethiye Körfezi\'nde Dip Çamuru Temizliği Başlıyor
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Muğla Valisi, 8 Eylül'de Bakan Murat Kurum'un katılımıyla Fethiye Körfezi'nde Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliğinin başlayacağını açıkladı. Ayrıca deniz çayırlarını koruyacak Mapa-Şamandıra Sistemi tanıtılacak.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 8 Eylül'de Fethiye'de gerçekleştireceği program öncesinde Dalaman, Göcek ve Fethiye koylarında incelemelerde bulundu.

Yat turizmi ve mavi yolculuğun önemli merkezleri arasında yer alan koylarda gerçekleştirilen incelemelere Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ve Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Yusuf Sarıkaya da katıldı.

Vali Akbıyık, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) iştiraki DERİA tarafından bölgede yürütülen çalışmalar hakkında DERİA İşletme Müdürü Muharrem Balaban'dan bilgi aldı. Koylarda 4 denetim teknesi, 14 palamar botu, 1 atık alım gemisi ve 1 deniz yüzeyi temizleme teknesiyle çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Fethiye Körfezi'nde dip çamuru temizliği başlayacak

İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Akbıyık, denizlerin ve kıyı ekosistemlerinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Sıfır Atık Mavi Hareketi kapsamında denizlerin temiz tutulması, teknelerden kaynaklanan atıkların etkin şekilde yönetilmesi, koylardaki tekne trafiğinin kontrol altına alınması ve hassas deniz ekosistemlerinin korunmasının hedeflendiğini belirten Akbıyık, önemli bir çalışmanın 8 Eylül'de başlayacağını açıkladı. Vali Akbıyık, Bakan Murat Kurum'un katılımıyla Fethiye Körfezi'nde Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliği çalışmalarının başlatılacağını bildirdi. Program kapsamında ayrıca Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde deniz çayırlarının korunması amacıyla hayata geçirilen Mapa-Şamandıra Sistemi'nin tanıtımı yapılacak.

Deniz çayırları korunacak

Mapa-Şamandıra Sistemi'nin kontrolsüz demirlemenin önüne geçerek deniz çayırlarının korunmasına katkı sağlayacağını ifade eden Akbıyık, sistemle birlikte koylardaki deniz trafiğinin daha düzenli hale getirilmesinin ve sürdürülebilir deniz turizminin desteklenmesinin amaçlandığını söyledi. Dalaman, Göcek ve Fethiye koylarının Muğla'nın önemli turizm değerleri arasında bulunduğunu belirten Akbıyık, doğal güzelliklerin korunmasının gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Vali Akbıyık, "Bu eşsiz coğrafyayı korumak; denizlerimize ve Mavi Vatanımıza sahip çıkmaktır. Muğla'mızın eşsiz mavisini ve doğal zenginliklerini gelecek nesillere taşımak için tüm kurumlarımızla kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Akbıyık, Fethiye Körfezi'nin korunmasına yönelik çalışmalara destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile çalışmalarda emeği bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Fethiye Körfezi'nde Dip Çamuru Temizliği Başlıyor - Son Dakika

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