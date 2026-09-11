Fırat Üniversitesi'nde su ve gıda güvenliği çalıştayı başladı - Son Dakika
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Fırat Üniversitesi'nde su ve gıda güvenliği çalıştayı başladı

Fırat Üniversitesi\'nde su ve gıda güvenliği çalıştayı başladı
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TÜBA, Fırat Üniversitesi ve Elazığ Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Su ve Gıda Güvenliği Çalıştayı yoğun katılımla gerçekleşti. Çalıştayın 13 Eylül tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

Fırat Üniversitesi, Su ve Gıda Güvenliği Perspektifinden Havza Bazlı Kirlilik Yönetimi ve Atıksuların Yeniden Kullanımı Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Fırat Üniversitesi ve Elazığ Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Su ve Gıda Güvenliği Perspektifinden Havza Bazlı Kirlilik Yönetimi ve Atıksuların Yeniden Kullanımı Çalıştayı" yoğun bir katılımla gerçekleşti. Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonun da yapılan programa, Vali Yardımcısı Muhammed Sait Baytok, Belediye Başkan Vekili Mustafa Pirinçci, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar, TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin, fakülte dekanları, çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve davetliler katıldı.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, suyun tarih boyunca insanlık ve medeniyetler açısından taşıdığı stratejik öneme değindi. Günümüzde temiz suya ve güvenilir gıdaya erişimin giderek daha önemli bir sorun haline geldiğini belirten Rektör Prof. Dr. Göktaş, özellikle su kaynakları açısından önemli bir konumda bulunan Elazığ'da temiz içme suyuna erişim konusunda yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Gıda güvenliğinin insan sağlığıyla doğrudan ilişkili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Göktaş, tarımsal üretimde kullanılan pestisitlerin yanı sıra hayvansal üretimde kullanılan antibiyotik ve diğer kimyasalların gıda güvenliği açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Rektör Prof. Dr. Göktaş, temiz suya erişimin yanı sıra güvenilir, doğal ve sağlıklı gıdaya ulaşmanın da toplum açısından önemli bir gündem olduğunu vurguladı.

Çalıştayın 13 Eylül tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Fırat Üniversitesi'nde su ve gıda güvenliği çalıştayı başladı - Son Dakika

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