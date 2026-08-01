Fırtınanın devirdiği ağaç nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir ağacın devrilme tehlikesi oluşturması üzerine cadde kısa süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Olay, Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virane durumdaki 5 katlı bir binanın bahçesinde bulunan ağaç, şiddetli fırtınanın etkisiyle yol tarafına devrildi. Reklam panosu üzerine yaslanan ağacın yola düşerek araç ve yayalara zarar verme ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri çevrede tedbir alırken, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri de İbrahim Sözen ve Atatürk caddelerinden Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne araç girişini geçici olarak durdurdu. Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ağacın kontrollü şekilde kesilerek kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından cadde yeniden araç trafiğine açıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar yaşanmadı.