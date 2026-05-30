Ganos Dağları\'nda Yaban Hayat Görüntülendi

30.05.2026 12:23
Fotokapanlar, Ganos Dağları'ndaki yaban hayvanlarının günlük yaşamını kaydetti.

Tekirdağ'ın doğal yaşam açısından en zengin bölgelerinden biri olan Ganos Dağları'nda kurulan fotokapanlar, yaban hayatının dikkat çeken görüntüleri kaydetti. Doğanın sessiz sakinleri olan tilkiler, çakallar, karacalar, tavşanlar, domuzlar ve birçok yabani hayvanın doğal yaşam anları kameralara yansıdı.

Bölgedeki yaban hayatını izlemek ve tür çeşitliliğini kayıt altına almak amacıyla belirli noktalara yerleştirilen fotokapanlar, insan müdahalesinden uzak yaşam süren hayvanların günlük hareketlerini görüntüledi. Gece ve gündüz kaydedilen görüntülerde karacaların sürü halinde dolaştığı, tilkilerin besin aradığı, çakalların ise doğal yaşam alanlarında hareket ettiği görüldü.

Marmara Bölgesi'nin önemli doğal alanlarından biri olarak gösterilen Ganos Dağları, sahip olduğu ormanlık yapısı ve zengin ekosistemiyle çok sayıda yabani hayvana ev sahipliği yapıyor. Fotokapan kayıtları, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunması açısından önemli veriler sunarken, doğal yaşamın sürdürülebilirliği konusunda da farkındalık oluşturuyor.

Doğanın en gerçek ve müdahalesiz anlarını ortaya koyan görüntüler, Ganos Dağları'nın yalnızca doğal güzellikleriyle değil, zengin yaban hayatıyla da dikkat çektiğini gösterdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 12:24:00. #7.13#
