Ganos Dağları\'nda Yaban Hayat Görüntülendi

Tekirdağ'ın doğal yaşam açısından en zengin bölgelerinden biri olan Ganos Dağları'nda kurulan fotokapanlar, yaban hayatının dikkat çeken görüntüleri kaydetti. Doğanın sessiz sakinleri olan tilkiler, çakallar, karacalar, tavşanlar, domuzlar ve birçok yabani hayvanın doğal yaşam anları kameralara yansıdı.

Bölgedeki yaban hayatını izlemek ve tür çeşitliliğini kayıt altına almak amacıyla belirli noktalara yerleştirilen fotokapanlar, insan müdahalesinden uzak yaşam süren hayvanların günlük hareketlerini görüntüledi. Gece ve gündüz kaydedilen görüntülerde karacaların sürü halinde dolaştığı, tilkilerin besin aradığı, çakalların ise doğal yaşam alanlarında hareket ettiği görüldü.

Marmara Bölgesi'nin önemli doğal alanlarından biri olarak gösterilen Ganos Dağları, sahip olduğu ormanlık yapısı ve zengin ekosistemiyle çok sayıda yabani hayvana ev sahipliği yapıyor. Fotokapan kayıtları, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunması açısından önemli veriler sunarken, doğal yaşamın sürdürülebilirliği konusunda da farkındalık oluşturuyor.

Doğanın en gerçek ve müdahalesiz anlarını ortaya koyan görüntüler, Ganos Dağları'nın yalnızca doğal güzellikleriyle değil, zengin yaban hayatıyla da dikkat çektiğini gösterdi. - TEKİRDAĞ