Gaziantep İslahiye'de çiftçiyi korumak için yaban domuzlarına sürek avı yapıldı - Son Dakika
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Gaziantep İslahiye'de çiftçiyi korumak için yaban domuzlarına sürek avı yapıldı

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Gaziantep İslahiye\'de çiftçiyi korumak için yaban domuzlarına sürek avı yapıldı
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Gaziantep İslahiye'de tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına karşı Ağalar Obası ve Kalaycık'ta sürek avı düzenlendi. Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmaya avcı dernekleri destek verdi, çalışmanın süreceği bildirildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına karşı çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında popülasyonu giderek artan yaban domuzları için sürek avı gerçekleştirildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Ağalar Obası ve Kalaycık kırsalında tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına karşı çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, son dönemde artan yaban domuzu popülasyonunun tarım arazilerine ve ürünlere zarar vermesi üzerine Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda sürek avı gerçekleştirildi.

Çiftçilerin ürünlerini korumaya yönelik kapsamlı bir çalışma

Bölge sakinleri ve mahalle muhtarlarından gelen yoğun şikayetler doğrultusunda, çiftçilerin ürünlerini korumaya yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Ağalar Obası ve Kalaycık kırsalında gerçekleştirilen sürek avı ve saha çalışmaları sonucunda tarımsal üretimin ve çiftçilerin emeğinin korunması hedeflenirken, sürecin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi. Çalışmalara avcılar dernekleri de katılarak destek verdi.

Yetkililer, kırsal bölgelerde yaşanan sorunlara çözüm üretmek, tarımsal üretimi korumak ve kurumlar arası iş birliğini sürdürmek amacıyla çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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