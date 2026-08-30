Helikopter pilotunun dikkati sayesinde yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Helikopter pilotunun dikkati sayesinde yangın büyümeden söndürüldü

Helikopter pilotunun dikkati sayesinde yangın büyümeden söndürüldü
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seralarda çıkan yangın, Manavgat'tan yakıt ikmali için gelen helikopter pilotunun alevleri fark edip müdahale etmesiyle büyümeden söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması yürütüyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seraların arasında çıkan yangın Manavgat yangınından yakıt ikmali için Gazipaşa Havalimanı'na giden bir yangın söndürme helikopteri pilotunun dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Gazipaşa'nın Kahyalar Mahallesi'nde saat 14.20 sıralarında seraların bulunduğu alanda yangın çıktı. Yakın noktadaki bir serada yapılan kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımların alev alması sonucu başladığı yangın nedeniyle yükselen alevler, yerleşim yerlerine yakınlığı nedeniyle kısa süreli paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gazipaşa ve Demirtaş İtfaiye istayonları ile Gazipaşa Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Pilotun dikkati yangının büyümesini engelledi

Yangının büyümesini ve yakın noktadaki evlere sıçramasını, Manavgat Beşkonak'ta devam eden yanında görevli olan ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na yakıt ikmali için gelen helikopter engelledi. Alevleri havadan fark eden helikopter ekibi, hızla bölgeye yönelerek yangına ilk suyu bıraktı. Vatandaşların da seferber olduğu söndürme çalışmalarında, karadan ve havadan yürütülen koordineli müdahale sayesinde alevler yakındaki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, zarar gören sera ve tarım arazilerinde hasarın tespiti için inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Antalya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Helikopter pilotunun dikkati sayesinde yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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