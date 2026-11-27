Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hukuk Fakültesi tarafından "Gazze ve Çocuk Hakları Paneli" düzenlendi.

Gazze'deki insani krizin çocuklar üzerindeki etkileri ve uluslararası hukuk kapsamında çocukların korunmasına yönelik mekanizmalar akademisyenler tarafından değerlendirildi.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ve 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Şehitler Salonu'nda gerçekleştirilen panele Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Temür, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Burhanettin Onur Kireçtepe'nin yaptığı panelde, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Maraşlı, Filistinli çocukların silahlı çatışma ortamında aile, kimlik ve kişilik haklarının korunmasını değerlendirdi. Araştırma Görevlisi Dr. Beşir Babayiğit, çocukların mağdur olduğu suçlarda Türk Ceza Kanunu'nun yer bakımından uygulanmasını evrensellik ilkesi çerçevesinde ele alırken, Arş. Gör. Dolunay Şama Şahin ise Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve uluslararası koruma mekanizmaları hakkında bilgi verdi.