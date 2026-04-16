Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gebze'nin 4 önemli güzergahında yol yenileme çalışmaları tamamlandı

16.04.2026 09:22  Güncelleme: 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze ilçesindeki Ankara, Hayri Macar ve Yeni Bağdat caddeleri ile Mudarlı Yolu'ndaki altyapı ve asfaltlama projeleri tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Yapılan düzenlemelerle trafik akışının daha güvenli ve kesintisiz hale geldiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gebze'nin ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla Ankara, Hayri Macar ve Yeni Bağdat caddeleri ile Mudarlı Yolu'nda yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Bölgedeki trafik yükünü azaltmak amacıyla Feniş Kavşağı ile Beylikbağı Mahallesi arasında kalan Ankara Caddesi'nde yapılan düzenlemeyle, daha önce gidiş-geliş tek şerit olan güzergah 4 şeride çıkarıldı ve kaldırım düzenlemeleri tamamlandı.

Şile'ye bağlantısı bulunan Mudarlı köy yolundaki 3 kilometrelik güzergah da üstyapı yenilemesi kapsamında baştan sona düzenlendi. Ekipler, yağmur suyu tahliyesi için "V" kanal çalışması yaparken, virajlı ve riskli kesimlerde toprak kaymalarını önlemek amacıyla taş duvarlar inşa etti.

Barış Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Hayri Macar Caddesi'nde ise üstyapı çalışmaları kapsamında güzergaha 3 bin 100 ton asfalt serildi. Ayrıca yağmur suyu tahliyesi için 450 metrelik beton boru hattı ve dere geçişini sağlamak amacıyla 63 metrelik menfez oluşturuldu.

Ekipler, 760 metre uzunluğundaki Yeni Bağdat Caddesi'nde de eski asfaltı trimer kazısıyla temizleyerek güzergahı yeni asfaltla kapladı. Tamamlanan projelerle ilçedeki trafik akışının daha güvenli ve kesintisiz hale geldiği kaydedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye’de DEAŞ operasyonu Çok sayıda gözaltı var Osmaniye'de DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
“Sıkıldım“ diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı "Sıkıldım" diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Derya Uluğ, “Trump’ın kızıyım” diyen Necla Özmen’i ti’ye aldı Derya Uluğ, “Trump’ın kızıyım” diyen Necla Özmen’i ti’ye aldı
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
Küçük bir detay, büyük bir etki… Ece Erken’den samimi sözler Küçük bir detay, büyük bir etki… Ece Erken’den samimi sözler
Beklenen gün geldi Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor Beklenen gün geldi! Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor

09:31
Okul saldırılarıyla ilgili 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
Okul saldırılarıyla ilgili 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
09:29
Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
09:06
Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi
Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi
08:23
Okul saldırganlarının ortak noktası İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
07:32
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
07:20
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 09:40:08. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.