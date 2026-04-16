Gebze\'nin 4 önemli güzergahında yol yenileme çalışmaları tamamlandı

Gebze ilçesindeki Ankara, Hayri Macar ve Yeni Bağdat caddeleri ile Mudarlı Yolu'nda yürütülen altyapı ve asfaltlama projeleri tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gebze'nin ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla Ankara, Hayri Macar ve Yeni Bağdat caddeleri ile Mudarlı Yolu'nda yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Bölgedeki trafik yükünü azaltmak amacıyla Feniş Kavşağı ile Beylikbağı Mahallesi arasında kalan Ankara Caddesi'nde yapılan düzenlemeyle, daha önce gidiş-geliş tek şerit olan güzergah 4 şeride çıkarıldı ve kaldırım düzenlemeleri tamamlandı.

Şile'ye bağlantısı bulunan Mudarlı köy yolundaki 3 kilometrelik güzergah da üstyapı yenilemesi kapsamında baştan sona düzenlendi. Ekipler, yağmur suyu tahliyesi için "V" kanal çalışması yaparken, virajlı ve riskli kesimlerde toprak kaymalarını önlemek amacıyla taş duvarlar inşa etti.

Barış Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Hayri Macar Caddesi'nde ise üstyapı çalışmaları kapsamında güzergaha 3 bin 100 ton asfalt serildi. Ayrıca yağmur suyu tahliyesi için 450 metrelik beton boru hattı ve dere geçişini sağlamak amacıyla 63 metrelik menfez oluşturuldu.

Ekipler, 760 metre uzunluğundaki Yeni Bağdat Caddesi'nde de eski asfaltı trimer kazısıyla temizleyerek güzergahı yeni asfaltla kapladı. Tamamlanan projelerle ilçedeki trafik akışının daha güvenli ve kesintisiz hale geldiği kaydedildi. - KOCAELİ