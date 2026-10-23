Gebze'de Fen İşleri ekipleri asfalt yama ve parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Gebze'de Fen İşleri ekipleri asfalt yama ve parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor

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Gebze\'de Fen İşleri ekipleri asfalt yama ve parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor
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Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asfalt yama, yol tadilatı ve parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla yollardaki deformasyonların giderilmesi ve ulaşım altyapısının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Gebze Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde asfalt yama, yol tadilatı ve parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava şartlarının elverişli olduğu günlerde belirlenen program doğrultusunda ilçenin farklı noktalarında çalışma yürütüyor. Sabah ve akşam saatlerinde de devam eden çalışmalarda, yollardaki deformasyonların giderilmesi ve mevcut ulaşım altyapısının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Ekipler, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak, yolların kullanım konforunu artırmak ve ulaşımın daha güvenli hale getirilmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA
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