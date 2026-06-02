Gençler İçin Gönüllü Hasat Etkinliği
02.06.2026 17:16
Tekirdağ'da düzenlenen etkinlikle gençler, kiraz hasadına katılarak tarımsal süreçleri öğrenecek.

Gençlerin tarımsal üretim süreçlerini yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen "Gönüllü Hasat Etkinliği", Tekirdağ'da kiraz hasadıyla başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinlikte gençler, üretim sürecine katılarak tarımsal faaliyetleri yerinde gözlemleme fırsatı bulacak. "Bizimle Üretime Katıl, Geleceğe İz Bırak" sloganıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, kiraz hasadına destek vererek üretimin önemine dikkat çekecek.

Tekirdağ Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlik, 5 Haziran Cuma günü Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirilecek. İki grup halinde yapılacak hasat programının ilk etabı saat 10.00'da, ikinci etabı ise saat 12.00'de başlayacak.

Yetkililer, etkinlikle gençlerin tarım sektörüne yönelik farkındalığının artırılmasının ve üretim süreçlerine aktif katılımlarının teşvik edilmesinin amaçlandığını belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
