Giresun’un öncelikli isteği Güney Çevre Yolu

Giresun'un ihtiyaç duyduğu yatırımların hayata geçirilmesi ve kentin Ankara'daki lobi gücünün artırılması amacıyla siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve kentin farklı kesimlerinin ortak hareket etmesi çağrısı yapıldı.

Giresun'un ekonomik, sosyal, kültürel ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan toplantıda, kentin öncelikli yatırım ihtiyaçları ele alındı. Toplantıda, siyasi görüş ve parti ayrımı gözetmeden Giresun'un ortak talepleri etrafında bir şehir iradesi oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Giresun'un özellikle ulaşım altyapısında önemli yatırımlara ihtiyaç duyduğu belirtilerek, 49 kilometrelik Giresun Güney Çevre Yolu Projesi'nin ilk etabı olan Batlama-Aksu arasındaki 8 kilometrelik bölümün öncelikli olarak hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca Tirebolu-Torul bölünmüş yolu, Erzincan-Gümüşhane-Tirebolu demiryolu projesi, Dereli-Şebinkarahisar yolu ve Pınarlar Tüneli gibi ulaşım yatırımlarının yanı sıra sanayi, sağlık, turizm ve şehircilik alanındaki yatırımlar da gündeme getirildi.

Giresun'un fındıkta katma değerli üretim ve markalaşma kapasitesinin artırılması, sanayi bölgelerinin faaliyete geçirilmesi, turizmin dört mevsime yayılması ve kentin sağlık altyapısının güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Giresun'un taleplerinin dağınık şekilde değil, ortak bir Giresun dosyası halinde Ankara'ya taşınması gerektiği vurgulanarak, milletvekillerinin de kentteki tüm siyasi partiler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının desteğiyle daha güçlü hareket edebileceği ifade edildi.

Toplantıda, "Mesele bir siyasi partinin veya kişinin başarısı değil, Giresun'un başarısıdır. Giresun için ortak akıl, ortak mücadele ve güçlü bir lobi oluşturmalıyız" mesajı verildi.