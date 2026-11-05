Girlevik’te imar planı için itiraz süreci 9 Kasım’da sona eriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Girlevik’te imar planı için itiraz süreci 9 Kasım’da sona eriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Girlevik’te imar planı için itiraz süreci 9 Kasım’da sona eriyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Erzincan’ın önemli doğal ve turistik alanlarından Girlevik Şelalesi ve çevresini kapsayan koruma amaçlı imar planı revizyonu ve ilavesine ilişkin itiraz süreci 9 Kasım 2026’da sona erecek.

Erzincan'ın önemli doğal ve turistik alanlarından Girlevik Şelalesi ve çevresini kapsayan koruma amaçlı imar planı revizyonu ve ilavesine ilişkin itiraz süreci 9 Kasım 2026'da sona erecek.

Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, Merkez ilçeye bağlı Girlevik Köyü sınırlarında bulunan Girlevik Şelalesi ve çevresine yönelik hazırlanan koruma amaçlı imar planı revizyonu ve ilavesi 30 gün süreyle askıya çıkarıldı.

Askıya çıkarılan düzenleme kapsamında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının revizyonu ve ilavesi kamuoyunun incelemesine sunuldu.

Planların, Girlevik Köyü'nde bulunan 130 ada 19, 20, 21, 22, 23 ve 27 ila 37 numaralı parseller ile tescil harici alanları kapsadığı bildirildi.

11 Ekim 2026'da başlayan askı süreci 9 Kasım 2026'da sona erecek. Bu süre içerisinde taşınmaz sahipleri ve diğer ilgililer, planları inceleyerek mevzuat kapsamında itirazlarını ilgili kuruma iletebilecek.

İmar planına ait pafta, harita ve plan notları, İzzetpaşa Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 10 adresinde bulunan Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde incelenebilecek.

Kaynak: İHA
ErzincanÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
Pencereye yaslandı, sonrası facia 7. kattaki korkunç ölüm kamerada Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu
14:29
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale
Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
14:14
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
13:41
Cristiano Ronaldo’dan tarihi karar Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
13:10
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu
Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:05
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 14:44:27. #.0.3#
SON DAKİKA: Girlevik’te imar planı için itiraz süreci 9 Kasım’da sona eriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android