Gölcük Ulaşlı sahilinde 460 metrelik dalga kırıcı set tamamlandı - Son Dakika
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Gölcük Ulaşlı sahilinde 460 metrelik dalga kırıcı set tamamlandı

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Gölcük Ulaşlı sahilinde 460 metrelik dalga kırıcı set tamamlandı
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Gölcük Ulaşlı sahilindeki kıyı ıslahı ve düzenleme çalışmaları tamamlandı; sahile 460 metre uzunluğunda dalga kırıcı set inşa edildi. Setin, deniz seviyesinin yükselmesiyle yaşanan su baskınlarının sahil yolu ve konutlarda oluşturduğu taşkın riskini azaltması hedefleniyor.

Gölcük ilçesi Ulaşlı sahilinde yürütülen kıyı ıslahı ve düzenleme çalışmaları tamamlandı. Sahile inşa edilen 460 metre uzunluğundaki dalga kırıcı setle deniz taşkınlarına karşı koruma sağlanması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava şartlarında deniz seviyesinin yükselmesiyle su baskınlarının yaşandığı sahil yolu ve çevresindeki konutların taşkın riskini azaltmak amacıyla yürütülen proje kapsamında kıyı düzenlemeleri gerçekleştirildi. Proje öncesinde yapılan zemin etütlerinin ardından güçlendirme çalışmaları kapsamında bin 320 jet grout kolonu imal edildi. Sahil düzenlemesi kapsamında granit taş döşeme çalışmaları da tamamlandı.

Sahil yolunun yenilenmesinin ardından yol çizgileri çizilerek güzergah kullanıma hazır hale getirildi. Dalga kırıcı setin, denizden gelen dalgaların kıyıya etkisini azaltarak oluşabilecek zararların önüne geçmesi hedefleniyor. Vatandaşların kullanımına uygun şekilde düzenlenen setin üst bölümünde yürüyüş ve bisiklet yolları ile yeşil alanlar oluşturuldu.

Mevcut merdivenler aracılığıyla denize erişimin sürdürüleceği sahilde, kafe olarak hizmet verecek yapının inşası da tamamlandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gölcük Ulaşlı sahilinde 460 metrelik dalga kırıcı set tamamlandı - Son Dakika
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