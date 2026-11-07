Gümüşhane Alemdar'da köylüler soğuk havaya rağmen imeceyle yaklaşık bin fidan dikti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gümüşhane Alemdar'da köylüler soğuk havaya rağmen imeceyle yaklaşık bin fidan dikti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Gümüşhane Alemdar\'da köylüler soğuk havaya rağmen imeceyle yaklaşık bin fidan dikti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Gümüşhane Alemdar\'da köylüler soğuk havaya rağmen imeceyle yaklaşık bin fidan dikti
Haber Videosu

Gümüşhane'nin Alemdar köyünde köylüler, soğuk havaya rağmen imece usulüyle yaklaşık bin fidanı toprakla buluşturdu. Orman İşletme Müdürlüğü desteğiyle temin edilen fidanların dikiminde erkekler zorlu arazide çalıştı, kadınlar lemis ve ikramlarla destek verdi.

Gümüşhane'nin Alemdar köyünde kadınından erkeğine köy halkı, soğuk havaya rağmen imece usulüyle bir araya gelerek yaklaşık bin fidanı toprakla buluşturdu.

Merkeze bağlı Alemdar köyünde düzenlenen ağaçlandırma etkinliğinde köylüler, doğaya katkı sunmak amacıyla seferber oldu. Orman İşletme Müdürlüğü'nün desteğiyle temin edilen yaklaşık bin fidanın dikimi için bir araya gelen vatandaşlar, olumsuz hava şartlarına ve zorlu araziye aldırış etmeden gün boyunca çalıştı. İmece usulü gerçekleştirilen etkinlikte erkekler zorlu arazi şartlarında fidanları toprakla buluştururken, kadınlar da evlerinde hazırladıkları yöresel lemis ve diğer ikramlarla çalışanlara destek verdi.

Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada doğanın korunmasının gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Burada bugün çok güzel bir etkinlik gerçekleştirildi. Orman İşletme Müdürlüğü'nden temin edilen yaklaşık bin fidanın köylülerimiz tarafından dikimi sağlandı. Biz de bu güzel etkinliğe katılım sağladık. Doğayı ve çevreyi korumak, en birincil sorumluluklarımızdan ve görevlerimizden biridir. Biz hem doğayı korumak hem de bu bilinci gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Nihayetinde doğa ve çevremiz atalarımızdan kalan bir miras. Bu mirası en güzel şekilde koruyarak gelecek nesillere bırakmak ve çocuklarımıza da bu mirasın korunmasını öğretmek zorundayız" dedi.

"Bir fidan, bir memleketin geleceğini kurtarır"

Alemdar Köyü Muhtarı Okan Berker ise, etkinliğe köylülerin yoğun destek verdiğini ifade ederek, "Bir fidan bir toprağı, bir toprak bir ormanı, bir orman da bir memleketin geleceğini kurtarır dedik. Sağ olsun herkes destek oldu. Hava, gördüğünüz gibi, oldukça soğuk ve kar yağışı başladı. Buna rağmen bugün yaklaşık bin fidanı toprakla buluşturduk. Bu etkinliğin planlarını daha önceden yapıp, kendi aramızda konuşuyorduk. Köylülerimizden de talep gelince bu işe başladık. Hava soğuk olmasına rağmen birçok kişi etkinliğe katıldı. Orman Genel Müdürlüğümüzden de fidanlarımız geldi. Onlar da makineleriyle ağaçlandırma çalışması yapacaklar. Bizim de makinemiz olsa kendi imkanlarımızla farklı alanlarda çalışmalar yapardık. Ancak biz kazma kürekle, imece usulü ve kendi imkanlarımızla bu etkinliği gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Diğer köylerimize de örnek olmasını istiyorum"

Etkinliğe katılan Naciye Akagün, köy muhtarının öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmanın örnek olmasını temenni ederek, "Başarılı bir muhtarımızın olması köyümüz için büyük bir avantaj. Böyle bir muhtarın diğer köylerimize de örnek olarak benzer etkinlikler düzenlemesini canı gönülden istiyorum. Köy halkı, hanımları ve beyleriyle bugün ağaç dikimi faaliyetinde bulundu. Hanımlar da sağ olsunlar, burada misafirleri ve ağaç dikimi yapan komşularımızı ağırladılar. Onların da ellerine sağlık" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar misafirleri ağırladı, biz fidanları diktik"

Metin Berker ise etkinlikte köy halkının imece usulüyle çalıştığını belirterek, "Sağ olsun hanımlarımız geldi, çay yaptılar. Köyümüzün organik patatesli lor lemisini hazırladılar. Kadınlarımız evde misafirlerimize hizmet etti, diğer arkadaşlarımız ise dağda fidan dikti ve yol kenarlarında çalışma yaptı. Herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Orman İşletme MüdürlüğüGümüşhaneGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı Kazancı inanılmaz Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
Babasının kartını patlattı Harcadığı para servet değerinde Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Teklif Meclis’e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
“Cinsel saldırıya uğradım“ diyen Mustafa Sarıgül’ün koruması isyan etti "Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
15:14
7 maçtır kazanamıyorlardı Süper Lig’de bir ayrılık daha
7 maçtır kazanamıyorlardı! Süper Lig'de bir ayrılık daha
14:53
Osimhen için olay iddia Ülkesinde “vatan haini“ ilan edilebilir
Osimhen için olay iddia! Ülkesinde "vatan haini" ilan edilebilir
14:45
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
14:41
Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
14:19
Fenerbahçe’nin Çorum FK maçı kamp kadrosu açıklandı 3 eksik var
Fenerbahçe'nin Çorum FK maçı kamp kadrosu açıklandı! 3 eksik var
14:14
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
14:07
Arda Güler’e çılgın teklif Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak
Arda Güler'e çılgın teklif! Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak
13:33
Bakan Çiftçi’den polislere peş peşe müjdeler Mesai, maaş ve konut
Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut
12:29
Özgür Özel’den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya’yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz
Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya'yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz
12:06
“Cinsel saldırıya uğradım“ diyen Mustafa Sarıgül’ün koruması isyan etti
"Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 15:18:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Gümüşhane Alemdar'da köylüler soğuk havaya rağmen imeceyle yaklaşık bin fidan dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android