Güney Kıbrıs su kriziyle mücadele ediyor, Türkiye KKTC’ye can suyu oldu - Son Dakika
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Güney Kıbrıs su kriziyle mücadele ediyor, Türkiye KKTC’ye can suyu oldu

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), kuraklık ve su kıtlığıyla mücadele kapsamında 2027 yılı için yalnızca tuzdan arındırılmış su alımına 158 milyon euro ayırmayı planlarken, Türkiye’nin hayata geçirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi, Kıbrıs Türk halkının içme ve kullanma...

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), kuraklık ve su kıtlığıyla mücadele kapsamında 2027 yılı için yalnızca tuzdan arındırılmış su alımına 158 milyon euro ayırmayı planlarken, Türkiye'nin hayata geçirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi, Kıbrıs Türk halkının içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynuyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), giderek büyüyen su sıkıntısı nedeniyle yeni yatırımlar ve yüksek bütçeli önlemler almaya başladı. Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY hükümeti, 2027 yılında su güvenliğini sağlamak amacıyla en az 65 içme suyu ve sulama projesini hayata geçirmeyi planlıyor. Tarım Bakanlığı bütçesinin yaklaşık yüzde 43'ünün su sektörüne ayrılmasının öngörüldüğü belirtilirken, yalnızca tuzdan arındırılmış su alımı için 158 milyon euroluk kaynak planlandı.

GKRY su için 230 milyon euro kaynak ayırıyor

GKRY Tarım Bakanı Hristos Senekis'in 2027 yılı bütçesine ilişkin açıklamasına göre, su sektörüne ayrılması planlanan toplam kaynak yaklaşık 230 milyon euroya ulaştı. Bu rakamın 2026 yılına göre 30 milyon euro arttığı belirtildi. Rum yönetiminin 65 su projesinden 15'ini büyük ölçekli yatırımlar olarak planladığı, deniz suyunun arıtılmasına yönelik mevcut tesislerin kesintisiz çalıştırılmasının hedeflendiği bildirildi. GKRY'nin su ihtiyacını karşılamak amacıyla beş sabit ve beş mobil tuzdan arındırma tesisinden yararlandığı, iki yeni mobil tesisin daha planlandığı kaydedildi.

Türkiye, KKTC'nin su sorununa denizin altından çözüm getirdi

Güney Kıbrıs'ta su krizine karşı yeni kaynak arayışları sürerken, Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) uzun yıllardır karşı karşıya kaldığı su sıkıntısına yönelik kalıcı altyapı yatırımlarından birini 2015 yılında hayata geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 17 Ekim 2015 tarihinde açılışı gerçekleştirilen ve kamuoyunda "Asrın Projesi" olarak bilinen KKTC Su Temin Projesi sayesinde, Türkiye'den KKTC'ye deniz altından boru hattıyla su taşınmaya başlandı. Türkiye'nin Mersin ilindeki Anamur ilçesinde bulunan Alaköprü Barajı'ndan alınan su, Akdeniz üzerinden KKTC'deki Geçitköy Barajı'na ulaştırılıyor. Yıllık 75 milyon metreküp su taşıma kapasitesine sahip proje, yaklaşık 80 kilometrelik deniz geçişiyle dünyada uygulanan dikkat çekici su temin sistemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin can suyu KKTC'nin geleceğine yatırım oldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC'ye ulaştırdığı ve "can suyu" olarak nitelendirilen proje, yalnızca içme suyu ihtiyacının karşılanması açısından değil, tarımsal üretim ve ekonomik kalkınma bakımından da stratejik önem taşıyor. Projenin yıllık 75 milyon metreküplük kapasitesinin 37,76 milyon metreküpü içme, kullanma ve sanayi suyuna, 37,24 milyon metreküpü ise tarımsal sulamaya ayrıldı. Türkiye tarafından gerçekleştirilen yatırım, Kıbrıs Türk halkının su kaynakları bakımından dış etkenlere ve kuraklığa karşı dayanıklılığının artırılmasını hedefliyor.

Türkiye, suyun tüm adaya ulaştırılabileceğini de açıklamıştı

Dışişleri Bakanlığı'nın 2015 yılı faaliyet raporunda, KKTC Su Temin Projesi'nin uygun şartların oluşması halinde adanın tamamının su ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayabilecek şekilde genişletilebileceği belirtilmişti. Raporda, Rum tarafının yapıcı siyasi irade ortaya koyması halinde projenin tüm adayı kapsayacak şekilde genişletilmesinin mümkün olabileceği ifade edilmişti. Böylece Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kuraklık ve su kıtlığına karşı yeni yatırımlar için yüz milyonlarca euroluk bütçe hazırlarken, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2015 yılında hayata geçirdiği ve Kıbrıs Türk halkına "can suyu" olarak ulaştırdığı proje, KKTC'nin su altyapısının temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiGüney KıbrısTürkiyeKıbrısÇevreSon Dakika

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