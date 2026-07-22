Hakkari'de Berivanlara Yeni Sağım Tesisleri Açıldı - Son Dakika
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Hakkari'de Berivanlara Yeni Sağım Tesisleri Açıldı

Hakkari\'de Berivanlara Yeni Sağım Tesisleri Açıldı
22.07.2026 16:19
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Tarım Bakanlığı, Yüksekova'da berivanlar için gölgelik sistemlerle donatılmış süt sağım tesisleri açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kavurucu sıcak altında süt sağan berivanlar için hazırlanan "Sistematik Sağım Alanı Projesi" kapsamında kurulan tesislerin açılışı yapıldı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından Yüksekova'ya 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyüne bağlı Armutlu Yaylası'nda berivanların (sat sağan kadın) zorlu süt sağma mesaisine ilişkin yayımlanan haber üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yüksekova Ziraat Odası koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla bölgede 11 gün içinde gölgelik sistemleri inşa edildi. Proje kapsamında tamamlanan sağım alanları için Çukurca köyünde tören düzenlendi.

Berivanların daha rahat ve hijyenik sağım yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla hayata geçirilen projede; her sağım alanına 72 metrekarelik gölgelik, 3 bin wattlık güneş paneli, 10 adet sıvat (hayvan sulama yalağı) ve ihtiyaç duyulan sulama hatları entegre edildi. Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, törende yaptığı konuşmada, Bakan Yumaklı'nın selamlarını ileterek haberin ardından hızlıca harekete geçildiğini belirtti. Bakan Yumaklı'nın talimatı doğrultusunda ekiplerin ve yüklenici firmanın yoğun bir çalışmayla sağım ünitelerini 11 gün gibi kısa bir sürede tamamladığını vurgulayan Çelik, tesislerin tüm üreticilere ve bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen de, kentin önemli bir hayvancılık potansiyeline sahip olduğuna dikkati çekti. Kentin yaklaşık 800 bin küçükbaş, 40 bine yakın büyükbaş hayvan ve 170 bine yakın arılı kovan varlığıyla öne çıktığını aktaran Şen, son üç yılda küçükbaş hayvan sayısında artış eğilimi yakalandığını ifade etti. Şen, hayata geçirilen ve planlanan projelerle bölgedeki hayvansal üretimi ve katma değeri artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Açılışın ardından sağım alanlarını inceleyen protokol üyeleri, ilk sağımlarını gölgelik altında gerçekleştiren kadın üreticilerle bir araya geldi. Berivanlar, sağlanan kolaylıktan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Törene Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, Hakkari Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Tekin, kurum amirleri, muhtarlar ve köy sakinleri katıldı.

Törenin ardından Bakan Yumaklı, görüntülü telefon bağlantısı gerçekleştirerek berivanlarla görüştü ve tesislerin kendilerine hayırlı olmasını diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yüksekova, Ekonomi, Hakkari, Tarım, Kadın, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Hakkari'de Berivanlara Yeni Sağım Tesisleri Açıldı - Son Dakika

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