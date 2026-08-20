Hakkari'de İki İnek Telef Oldu - Son Dakika
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Hakkari'de İki İnek Telef Oldu

Hakkari\'de İki İnek Telef Oldu
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Hakkari'de eski taş ocağındaki havuza düşen üç inekten ikisi yaşamını yitirdi, hayvan sahipleri tepki gösterdi.

Hakkari'nin Merga Bütan Kayak Merkezi zirvesinde faaliyetleri durdurulan eski taş ocağında bulunan su dolu havuza düşen üç inekten ikisi telef olurken, bir tanesi de kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Ali Özek ve Hacı Çiftçi'ye ait büyükbaş hayvanlar su içmek amacıyla eski taş ocağındaki havuzun bulunduğu alana gitti. Üç inek, işlevsiz halde bulunan ve içerisinde su bulunan havuza düştü. Havuza düşen ineklerden ikisi boğularak telef olurken, diğer inek ise olay sırasında çobanın müdahalesiyle kesildi. Hayvan sahipleri, yaşanan olayın ciddi bir ihmalsizlikten kaynaklandığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını ifade eden mağdurlar, "Eski taş ocağında dolu şekilde bırakılan havuz nedeniyle iki ineğimiz telef oldu. Bir ineğimize de son anda yetişebildik, ancak yaralı olduğu için kesmek zorunda kaldık. Bu kadar büyük bir tehlikenin açıkta bırakılması kabul edilemez. Havuzun bir an önce boşaltılması ve çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor" dedi.

Telef olan hayvanların henüz bölgeden çıkarılmadığını belirten hayvan sahipleri, hem çevre ve insan sağlığı açısından hem de benzer olayların yaşanmaması için gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istedi. "Tek geçim kaynağımız olan hayvanlarımız telef oldu. Şimdi zararımızı kim karşılayacak" diyerek yetkililere seslenen mağdurlar, olayın incelenmesini, havuzun boşaltılmasını ve uğradıkları zararın giderilmesini talep etti.

Kaynak: İHA

Hakkari, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Hakkari'de İki İnek Telef Oldu - Son Dakika

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