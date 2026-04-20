Hakkari\'de Şiddetli Yağışlar Sorun Yarattı

Hakkari'de etkili olan şiddetli yağışlar günlük yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Kentte aralıksız yağan yağmur nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken, ulaşımda da ciddi aksamalar yaşanıyor. Heyelan riski nedeniyle ulaşıma kapatılan Hakkari-Van kara yolunun yeniden açılmasının ise yağışların durmasına bağlı olduğu belirtildi. Yetkililer, bölgede yeni heyelanların yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Kent merkezinde ise tıkanan yağmur suyu kanalları açılmaya çalışılırken, su baskınlarının önüne geçmek için yoğun mesai harcanıyor. - HAKKARİ