Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına bazı ağaçların devrilmesine yol açtı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan, zaman zaman da fırtınaya dönüşen şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına yüzünden Esenyurt Mahallesi'ndeki bazı kavak ağaçları kökünden sökülüp devrildi. Mahalle sakinlerinden Feyzi Baki, sabah saatlerinde şiddetli rüzgarla uyandıklarını belirtti. Fırtınanın mahallede hasara yol açtığını dile getiren Baki, "Sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle mahallemizdeki birçok kavak ağacı kökünden kırılarak devrildi. Tek tesellimiz herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmamış olmasıdır" ifadelerini kullandı.