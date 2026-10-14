Hakkari Yüksekova\'da sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler farlarla ilerliyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bölgede hissedilen soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden yağışlarla birlikte sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanırken, Cilo Dağı'nın zirveleri ise karla kaplandı. Günlerdir devam ederek etkisini artıran yoğun sis, kent genelinde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Görüş mesafesinin önemli ölçüde düştüğü ana arterlerde sürücüler, araçlarının farlarını ve sis lambalarını yakarak ilerleyebildi. Yetkililer, olumsuz havanın bir süre daha devam etmesinin beklendiğini belirterek, sürücüleri ve vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.