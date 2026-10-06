Hatay Arsuz\'da dolu ve fırtına sele neden oldu, 30 ev zarar gördü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu ve şiddetli yağışla birlikte taşan dere sele neden olurken İlk belirlemelere göre 30 evin ve araçların zarar gördüğü belirlendi.

Meteorolojinin sarı kodlu yağış uyarısında bulunduğu Arsuz ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Madenli ve Gözcüler Mahallesi ile civardaki yerleşim yerlerinde ceviz büyüklüğünde dolu kendini gösterdi. Şiddetli dolu yağışının ardından bölgede kendini gösteren yağış ve fırtınaysa Madenli Mahallesi'nden geçen dereyi taşırdı. Taşan dere sele neden olurken, bölgedeki evlere zarar verdi ve araçlar su içinde kaldı. İlk belirlemelere göre 30 evin zarar gördüğü belirlendi. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurumlarında görevli ekiplerde sahada temizlik çalışmalarına katıldı.

Dolunun ve şiddetli fırtınanın etkisiyle evlerin ve araçların zarar gördüğünü söyleyen Süleyman Yılmaz, "Birden dolu bastırdı. Fırtınanın ardından şiddetli yağış etkili oldu. Her şey 10 dakika içinde oldu ve dere taştı. Evler ve araçlar zarar gördü" dedi.

Madenli Mahallesi Muhtarı Gazi Hakimkaya, ceviz büyüklüğündeki dolunun etkili olduğunu ifade ederek "Yağmurla birlikte dolu yağdı. Çok güzel bereket etkili oldu. Ceviz büyüklüğündeydi dolu. Zarar gören arazilerimiz ve evlerimiz var" dedi.