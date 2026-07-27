Hatay'da Bal Hasadı Bereketli Geçiyor - Son Dakika
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Hatay'da Bal Hasadı Bereketli Geçiyor

Hatay\'da Bal Hasadı Bereketli Geçiyor
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Bu yılki yağışlar, arıların verimini artırarak Hatay'da bal hasadını bereketli kıldı.

Hatay'da kış mevsiminin ve ilkbahar aylarının yağışlı geçmesi bitki örtüsü çeşitliliğinin artmasını sağlayarak arıların daha verimli çalışmasını sağladı. Yağışlı havanın balda verimi arttırdığını ve peteklerden bal sağımına başladıklarını söyleyen arıcı İsmail Akyüz, hasadın geçtiğimiz yıla oranla bu yıl daha verimli olduğunu söyledi.

Akdeniz bölgesinde kışın ve ilkbaharın bol yağışlı geçmesiyle birlikte doğa açan çiçeklerle birlikte renk cümbüşüne bürünmüştü. Geçen yıl kuraklığın etkisiyle çiçek çeşitliliği azalırken bu yıl çiçek çeşitliliği artarak bereketli bitki örtüsü oluşturdu. Çiçeklerin erken açmasıyla birlikte arılarda bal mesaisi erken başlamıştı. Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşayan ve 400 arı kovanıyla arıcılık yapan arıcı İsmail Akyüz, bereketli hasatta bal sağımına başladı. Yıllardır arıcılık yapan Akyüz, geçtiğimiz yıl kuraklık olduğundan dolayı bal hasadının verimsiz olduğunu belirterek bu yılın bol yağışlı geçmesinden dolayı hasadın daha verimli olduğunu söyledi.

"Bu yıl bayağı yağmur yağdığı için balda bereketli bir yıl olacak"

Bu yılki yağışlarla birlikte çiçeklerin bolluğunun balda hasadı bereketli kıldığını ifade eden İsmail Akyüz, "Defne ilçesindeki Harbiye Mahallesi'nde arıcılık hizmeti vermekteyim. 350 ila 400 arasında arı kovanımla hizmet veriyorum. Bu yıl bahar yağmurlarının bol olduğu ve çok soğuk olmayan ılıman bir mevsim yaşadık. Tabiatımızdaki bitki örtüsünün temelini oluşturan bitki tohumları toprak ana, yağmura doymasıyla beraber toprağa tutunup temizlenerek zengin bir bitki örtüsü oluşturdu. Bu da arılarımız için çiçek bolluğu ve nektar çeşitliliği oldu. Bunun için mutluyuz ve rekoltede de umutluyuz. Yapacağımız bal sağımında bereket ümit ediyoruz. Helaliyle üretim yapan bütün arıcı meslektaşlarıma bereketli bir sezon diliyorum. Bal sağımına bugün başladık. Görüntüde başlarda hasat güzel. Bahar bakımlarını iyi yapan arıcılar, bu sene mutlu olacağa benziyor. Geçen sene üzücü kurak bir sezon yaşadık ama bu sene Allah'a şükür çok yağmur yağdığı için yüzümüz hasatta güleceğe benziyor. Bizim bölgede nektar çeşitliliği çok olan bitkiler var. Çiçek çeşitliliğimiz bizim bölgede çok fazla olduğundan maki bitki örtüsü hakim olduğu için çeşit çok ama maalesef miktar az oldu. Bizi mutlu eden nektar zenginliğin olması ve bu da rekoltede yüzümüzü güldürüyor. Bu yıl bayağı yağmur yağdığı için balda bereketli bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Hatay'da Bal Hasadı Bereketli Geçiyor - Son Dakika

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