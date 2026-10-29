Hatay'da itfaiye ekipleri mahsur kalan hayvanları güvenli alanlara ulaştırdı - Son Dakika
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Hatay'da itfaiye ekipleri mahsur kalan hayvanları güvenli alanlara ulaştırdı

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Hatay\'da itfaiye ekipleri mahsur kalan hayvanları güvenli alanlara ulaştırdı
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Hatay'da itfaiye ekipleri, farklı ilçelerde mahsur kalan hayvanlara müdahale ederek kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Hayvanlar sağ salim kurtarılarak güvenli alanlara ulaştırıldı; ekipler koruma çalışmalarının süreceğini belirtti.

Hatay'da itfaiye ekipleri; Arsuz, Kırıkhan, Reyhanlı, Antakya ve İskenderun ilçelerinde mahsur kalan hayvanları kurtararak güvenli alanlara ulaştırdı.

itfaiye ekipleri, farklı ilçelerde mahsur kaldığı bildirilen hayvanlara müdahale ederek kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda hayvanlar sağ salim kurtarıldı.

Ekipler, hayvanların korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirttiler.

Kaynak: İHA
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