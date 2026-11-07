Hatay Dörtyol\'da Deliçay deresinde toprak kayması yaşandı, ağaç suya devrildi

Hatay Dörtyol'da Deliçay deresinde toprak kayması yaşandı, ağaç suya devrildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Dörtyol'da etkili sağanak sonrası debisi yükselen Deliçay deresinin yatağında toprak kayması meydana geldi; yamaçtaki ağaç suya düştü. Kuzuculu Mahallesi'nden geçen derede herhangi bir zarar oluşmazken olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Hatay'da debinin arttığı Deliçay deresi yatağında yaşanan toprak kaymasıyla birlikte ağacın suya devrildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış bölgedeki derelerin debilerinin artmasına neden oldu. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nden geçen Deliçay deresinin de debisi arttı. Debisi artan derenin yatağında toprak kayması yaşandı. Toprak kaymasında çevrede herhangi zarar oluşmazken toprağın ve yamaçta bulunan ağacın suya düştüğü anlar an be an cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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