Hatay Dörtyol'da dereler taştı, sel sularına kapılan araçlar dronla görüntülendi - Son Dakika
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Hatay Dörtyol'da dereler taştı, sel sularına kapılan araçlar dronla görüntülendi

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Hatay Dörtyol\'da dereler taştı, sel sularına kapılan araçlar dronla görüntülendi
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Hatay Dörtyol\'da dereler taştı, sel sularına kapılan araçlar dronla görüntülendi
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Hatay Dörtyol'da gece etkisini artıran sağanak nedeniyle Karakese ve Özerli dereleri taştı. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken sürüklenen ve çamura saplanan araçlar dronla görüntülendi; belediye ekipleri ve vatandaşlar temizlik çalışmalarına başladı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Karakese ve Özerli dereleri taştı. Sel sularına kapılarak sürüklenen ve çamura saplanan araçlar, sabah saatlerinde dronla havadan görüntülendi.

Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, Dörtyol ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Karakese ve Özerli derelerinin taşması sonucu cadde ve sokaklar sular altında kalırken, çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Gece yaşanan sel felaketinin ardından günün ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan manzara, yaşanan afetin boyutunu gözler önüne serdi. Vatandaşlar ve belediye ekipleri, su ve çamurla kaplanan ev, iş yeri ve yollarda temizlik çalışmalarına başladı. Sel sularının sürüklediği ve çamura saplanan araçlar ise dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
KarakeseDörtyolGüncelHatayYaşamÇevreSon Dakika

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