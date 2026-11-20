Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan şiddetli yağışla birlikte derelerde yükselen su seviyesi, köprülere zarar verdi ve istinat duvarları çöktü.

Meteorolojini sarı kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'ın ilçelerinde şiddetli yağış etkisini bölge bölge sürdürmeye devam ediyor. Dörtyol ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış, derelerin debisinin artmasına neden oldu. Bölgede bulunan; Deliçay, İcadiye, Karakese ve Özerli derelerinde debi attı .Özerli Köprüsü mevkiinde derede taşkın meydana geldi. Köprü çevresinde yol çökmeleri yaşanırken, istinat duvarlarının da yıkıldığı görüldü. Yaşanan taşkın ve çökmeler nedeniyle Özerli Köprüsü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Bölgede yağışın etkisini gösterdiğini söyleyen vatandaşlar, derede yükselen suların köprüye zarar verdiğini söylediler.