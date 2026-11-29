Hatay'da kırsal alanda beliren ve kayaları ikiye ayıran devasa yarıklar, vatandaşları tedirgin etti. Derinliği 10 metreye varan yarıklar havadan görüntülenirken, evinin hemen yanından yarık geçen Celal Bozca, "Yarıklar tam 3 metre evimin arkasından geçiyor, evde korkudan uyuyamıyoruz ve huzursuzuz" dedi.

Payas ilçesi Sincan Mahallesi'nde kırsal alanda son aylarda yarıklar oluşmaya başladı. Toprak araziyi ve kayaları ikiye bölen yarıklar, görüntüsüyle ürkütürken evlere de yaklaşmaya başladı. Bölgesel olarak devasa boyuta ulaşan yarıklar, yer yer 10 metre derinliğe ulaşır hale geldiler. Mahalleli, havadan da görüntülenen yarıkların sebebinin araştırılmasını istiyor.

"Yarıklar tam 3 metre evimin arkasından geçiyor, evde korkudan uyuyamıyoruz ve huzursuzuz"

Yarıkların evinin hemen yanı başından geçtiğini ve korku içerisinde olduklarını ifade eden Celal Bozca, "Yarıklar tam 3 metre evimin arkasından geçiyor, evde korkudan uyuyamıyoruz ve huzursuzuz. Evimin yanından gelip, arka kısımdan yani tam köşeden gidiyor" dedi.

"Daha aşağıdaki kısımda 1 metre yarık var ve içine insan düşse bulunamaz durumda"

Ali Topakgöz, çivi kalınlığındaki çatlağın 3 ay içerisinde büyüdüğünü anlatarak, devasa boyuta ulaşan yarığa insan düşse bulunamaz hale geldiğini ifade etti ve "Sincan Mahallesi'nde oturuyoruz. Bu bölge yaklaşık 5 aydır, bu şekilde çöküyor. Yol çökmüştü kepçeyle kum doldurduk ve ardından yeniden çöktü. 15 - 20 günde yeniden çöktü. Evlerin arkasındaki kısımda kayalar ayrıldı. 3 ay önce kayalardaki ayrık çivi kalınlığındaydı, şimdi 1 karışı geçmiş durumda. Daha aşağıdaki kısımda 1 metre yarık var ve içine insan düşse bulunamaz durumda. Böyle bir kayma var. Taş ocağından mı, fay hattından mı nedenini bilemiyoruz" dedi.

"2 hafta önce geldiğimde olmayan çatlaklar şimdi ortaya çıkmış"

İlyas Kara ise yarıkların her geçen gün daha da arttığını söyleyerek, "Aydınlılar Sokağı mevkiinde yarıklar oluşuyor sürekli. Her geldiğimde biraz daha aşağı kayma oluyor. Bölge komple yarılıyor. 2 hafta önce geldiğimde olmayan çatlaklar şimdi ortaya çıkmış. Buraya aşağı yarıklar devam ediyor" dedi.

"Aşağıda taş ocağı var ve biz oradan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz"

Arif Topakgöz, bu yıl ortaya çıkmaya başlayan yarıkların nedeninin faaliyete geçen taş ocağı olduğunu iddia etti. Topakgöz, "2020 yılında bu mahalleye yerleştiğimde hiçbir çatlak yoktu. Bu sene yeni çatlaklar olmaya başladı. Aşağıda taş ocağı var ve biz oradan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Çevrede yok ama taş ocağının taş aldığı bölgede var" dedi.