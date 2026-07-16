Hava Durumu Tahminleri: Yağışlı ve Sıcak Günler - Son Dakika
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Hava Durumu Tahminleri: Yağışlı ve Sıcak Günler

16.07.2026 09:15
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Yurdun kuzey ve Akdeniz kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde.

Yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 31

İstanbul: Parçalı bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 35

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m2) olması bekleniyor) 25

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Hava Durumu Tahminleri: Yağışlı ve Sıcak Günler - Son Dakika

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