Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hava Durumu: Yağışlı ve Soğuk Günler Geliyor

20.04.2026 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurt genelinde parçalı bulutlu, bazı bölgelerde yağmur ve kar bekleniyor; sıcaklık mevsim normallerinde.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak; Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Elazığ, Tunceli, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normalleri üstünde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 18

İzmir: Az bulutlu 23

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 23

Samsun: Parçalı bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 09:34:52. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.